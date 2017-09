Sala-i-Martin desvela com es va gestar la polèmica «The Nota» d'«El Periódico» sobre la CIA

ATENCI´O!!!: Diu la CIA que la nota que va publicar l'@Enric_Hernandez sobre l'avís als "The Mossos" NO existeix. Seguiu el fil... — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 20 de setembre de 2017

Hi havia faltes d'ortografia, errades bàsiques d'anglès, dates mal posades. En resum, "Chapuzas a Domicilio" com Pepe Gotera y Otilio. — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 20 de setembre de 2017

És a dir, EL GOVERN AMERICÀ DIU QUE EL DOCUMENT DEL PERIODICO NO L'HAN ENVIAT ELLS!!! — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 20 de setembre de 2017

La segona cosa que confirma és que és trist que una feina que havien de fer els periodistes professionals, ho hagi hagut de fer un twitaire. — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 20 de setembre de 2017

L'economista Xavier Sala-i-Martin ha desvelat aquest dijous que la nota que, segons El Periódico, la CIA havia enviat als Mossos d'Esquadra alertant d'un possible atemptat terrorista a la Rambla. A banda de la informació que ha tret Público a la llum amb la demostració que La intel·ligència nord-americana ha desmentit en un informe que l'atemptat del 17 d'agost es pugui relacionar amb l'alerta que el mitjà va publicar, Xavier Sala-i-Martin també assegura que aquest avís no existeix.En el fil, Sala-i-Martin explica que des de la primera publicació del document "es veia clar que Enric Hernández l'havia falsificat". "Hi havia faltes d'ortografia, errades bàsiques d'anglès, dates mal posades", ressalta. L'endemà encara va publicar "un altre document sense segell, dient que era l'original".Va ser llavors quan dos tuitaires van demanar a la premsa que ho comprovés. Davant les complicacions, van ser ells mateixos els qui es van adreçar a la Office of the Director of National Intelligence (ODNI), la qual, supeditada a la Freedom of Information Act (FOIA), que obliga als EUA a ser transparents, els va haver de respondre.Adjuntant la nota que publicava El Periódico, van demanar si aquesta s'havia enviat a la policia catalana el 25 de maig, així com si el 21 d'agost en van enviar una altra al CITCO informant sobre aquest primer avís. La resposta rebuda per l'usuari @rueroger és clara: "Som incapaços de trobar la informació de què ens parles". "El govern americà diu que el document d'El Periódico no l'han enviat ells", especifica l'economista.Tot seguit, el professor de la universitat de Columbia, a Nova York, explica que aquest procés confirma dues coses: "El CNI va filtrar una notícia a Enric Hernández i ell va picar com un pobre pardalet". "La segona és que és trist que una feina que havien de fer els periodistes professionals, ho hagi hagut de fer un tuitaire", es lamenta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)