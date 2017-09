​La macrooperació de la Guàrdia Civil impedeix la recaptació de taxes a l'Agència Tributària

Agents de la Guàrdia Civil, a l'interior del Departament d'Economia Foto: Adrià Costa

La macrooperació d'aquest dimecres de la Guàrdia Civil per impedir el referèndum de l'1 d'octubre ha repercutit en la recaptació de les taxes. L'Associació Nacional d'Empresaris de Màquines Recreatives (Andemar Catalunya) ha denunciat que els empresaris que han anat a liquidar les taxes trimestrals de forma telemàtica en l'últim dia de termini no ho han pogut fer per un tancament temporal del servei, ja que s'havien tallat les comunicacions al Departament d'Economia i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).No obstant això, sí que va funcionar el sistema de sempre, o sigui que els operaris van poder acudir físicament a l'agència, obtenir una carta de pagament i anar al banc i abonar-la. Andemar Catalunya ha enviat una circular als seus associats amb la qual explica que l'ATC està lliurant els llistats a les empreses que l'hi sol·liciten presencialment amb els quals poder liquidar al banc. En cas que no puguin abonar els tributs, recomanen enviar un correu a l'agència catalana amb alguna prova gràfica de la impossibilitat de pagar les taxes.

La circular d'Andemar Catalunya by naciodigital on Scribd

