Albiol diu que estan preparats per un intent de DUI i alerta d'un «conflicte civil»

Xavier García Albiol avui a la seu del PP català. Foto: @PPCatalunya

Xavier García-Albiol ha assegurat que no li sorprendria que el Govern tingués "la temptació" de convocar un ple del Parlament per proclamar una declaració unilateral d'independència (DUI), convocant la cambra catalana en 48 hores, afirmant que en aquest cas estaran "preparats". El president del PP català ha afirmat que hi ha risc d'un "conflicte civil" l'endemà de les mobilitzacions massives arreu del país en defensa de les llibertats "Fa falta més Catalunya a Espanya, i molta més Espanya a Catalunya". Ho ha dit Albiol, qui ha llegit una declaració en què es denuncia la "situació d'excepcionalitat política a la qual ens ha dut de manera irresponsable el Govern català i especialment el seu president i el vicepresident, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras". El dirigent popular ha dit que "no acceptarem que s'insulti el nostre país, Espanya, acusant-lo de ser un estat repressor, el que és una ofensa pels 44 milions d'espanyols".Albiol ha afegit que els dirigents sobiranistes "porten setmanes presumint de la seva habilitat per burlar la llei i la justícia i ara es fan els sorpresos. De què s'estranyen?", ha preguntat. Ha acusat el Govern de "fracturar i violentar la societat catalana". "Ja no ens representen", ha dit, emulant un dels missatges de l'11-M.García Albiol, que ha començat llegint la declaració en castellà, ha dit que el debat actual a Catalunya és democràcia o totalitarisme. Ha sol·licitat unes noves eleccions autonòmiques i ha mostrat el suport total a les forces de seguretat.

