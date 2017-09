Els estibadors es neguen a proveir els vaixells per allotjar la policia espanyola

.@govern Reunits en assemblea, els estibadors de BCN hem decidit en votació no operar vaixell Raphsody. En defensa drets civils — OEPB-Coordinadora (@CoordinadoraBCN) 21 de septiembre de 2017

IMPORTANT!!! Els estibadors de BCN han decidit aquest matí en assemblea no proveir de serveis el vaixell repressor de l'estat al Port — Jordi Coronas (@jordicoronas) 21 de septiembre de 2017

EN DIRECTO/ Las primeras unidades de antidisturbios de la @policia empiezan a embarcar. Perplejidad en la comunidad portuaria pic.twitter.com/j1OapDRxH0 — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 20 de septiembre de 2017

Els estibadors de Barcelona s'han plantat davant de la repressió de l'Estat. Els treballadors han decidit en assemblea no operar al vaixell Raphsody, on s'allotgen agents tant de la Policia Nacional espanyola com de la Guàrdia Civil. Ho han fet, segons han explicat ells mateixos a Twitter, "en defensa dels drets civils".Més tard, s'han afegit a la mesura els estibadors de Tarragona , on aquest dimecres l'Estat també va atracar un creuer que, en principi, sembla que estaria destinat a allotjar reforços policials de cara a evitar el referèndum. Joan Galera, president del comitè d'empresa dels estibadors de Tarragona, ha assegurat aque aquesta decisió s'ha pres en una assemblea que s'ha celebrat aquest migdia i "és per defensar els drets dels ciutadans que ara mateix es veuen atacats".El govern espanyol va atracar aquest dimecres dos ferris al Port de Barcelona amb capacitat per allotjar prop de 3.000 persones. Les dues embarcacions tenen permís per estar-se al port fins al 5 d'octubre. A Tarragona ha atracat un tercer vaixell, amb capacitat per a 800 persones.A Barcelona, es tracta de l'embarcació italiana Moby Dada i que pot allotjar més de 1.000 persones, i el també italià Rhapsody, que va atracar aquest dimecres al matí al moll de Lepant i que té capacitat per a 2.000 passatgers més. Fonts del port de Barcelona han informat que, com que es tracta de naus que tenen consideració de vaixells d'Estat, el port està obligat a donar-los autorització.El portaveu del Govern Jordi Turull ha demanat que totes les actuacions per plantar cara als tentacles de l'Estat siguin "cíviques, en positiu i alegres" i sense buscar incidents. "És el que alguns estan buscant en candeletes", ha assegurat Turull a RAC1. Turull ha insistit que ara "el bé a prevaldre és l'1-O".

