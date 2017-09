VÍDEO Guardiola: «Això no va d'independència, va de democràcia»

Pep Guardiola sobre la macroperació del govern contra el referèndum: "Estem en bones mans. No demanem la independència, demanem votar". pic.twitter.com/ph6pGFVYVL — Pol Ballús (@polballus) 20 de setembre de 2017

Pep Guardiola es va pronunciar sobre els fets que van protagonitzar l'actualitat de Catalunya aquest dimecres. Preguntat pel periodista Pol Ballús per la seva opinió de l'operació de l'Estat contra les institucions catalanes i les mobilitzacions a Barcelona, el tècnic del Manchester City va respondre: "Imagino que el poble de Catalunya ha demostrat un gran civisme un altre cop. En aquestes situacions no és fàcil controlar-se i ho han fet"."L'únic que volem, imagino que tot el món i tot Europa ho saben, és votar", va explicar, "perquè això no va d'independència, va de democràcia". Respecte a l'1 d'octubre, va mostrar-se convençut que les reaccions de la població catalana seran "cíviques" i "positives", i que el dia de la votació "anirem tots amb una butlleta a intentar votar". Pel que fa al govern de la Generalitat, va destacar que "estem en bones mans", i es va mostrar segur que "seguiran el que el poble demana".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)