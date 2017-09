VÍDEO «No esteu sols!», el clam de Barcelona en un emotiu resum de l'ANC

L'ofensiva judicial i policial de l'Estat per impedir la celebració del referèndum ha pres aquest dimecres una altra dimensió. L'actuació de la Guàrdia Civil - amb la detenció d'alts càrrecs del Govern i l'entrada a diverses conselleries - ha motivat una resposta immediata de les institucions catalanes i de la societat civil. Milers de persones s'han concentrat aquest dimecres davant de la conselleria d'Economia per denunciar els actes de repressió i reclamar la celebració del referèndum. "Votarem, votarem" i "llibertat, llibertat" s'ha cantat al centre de Barcelona, a la cruïlla entre Gran Via i Rambla de Catalunya.L'Assemblea Nacional Catalana va publicar aquest dijous un emotiu resum dels fets més destacats, així com testimonis dels participants a aquest 20 de setembre. La majoria dels manifestants asseguraven que ja no es tractava d'un "sí" o un "no" en el referèndum, sinó de la llibertat d'expressió i el dret de vot.En poques hores, el vídeo s'ha fet viral i ja acumula més de 84.000 reproduccions, milers de comparticions i 4.000 m'agrades.

