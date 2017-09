L'escriptor italià Roberto Saviano urgeix l'Estat a alliberar els detinguts

L'escriptor italià Roberto Saviano ha demanat la llibertat immediata dels detinguts en l'operació policial contra el referèndum independentista de l'1-O. "Encara que no sóc partidari del nacionalisme, llibertat pels 14 membres del Govern català detinguts", ha dit aquest dimecres en un tuit que adjunta un escrit del seu perfil de Facebook."Han de ser alliberats ja", ha dit a la xarxa social, tot i matisar que és partidari dels Estats Units d'Europa, sense fronteres, i per la unitat enlloc de la disgregació. Afegeix que "cap sincer europeista avui pot acceptar aquestes detencions" perquè són un acte de força del Govern central que es contradiu amb la idea d'una Europa lliure de condicionaments i de les miopies dels governs nacionals, ha dit textualment.Per a ell, les detencions són "un acte de força de part del Govern, inacceptable" i són contraproduents per al president del Govern central, Mariano Rajoy, perquè no fan més que augmentar la divisió i reforçar els independentistes, segons ell."A diferència de Rajoy, no crec que que el Govern espanyol estigui complint amb el seu deure", perquè les detencions no solucionen qüestions polítiques que vénen de lluny. Després de recordar que 700 dels 948 alcaldes catalans recolzen l'1-O, ha constatat: "I com respon el Govern a tot això? Arrestant".

