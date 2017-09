Els Estats Units desmenteixen la relació entre l'alerta que va publicar «El Periódico» i l'atemptat

EUA certifica que NO hi va haver avís CIA als Mossos. La reacció de @elperiodico_cat ens dirà si són diari o pamflet pic.twitter.com/O2613jRKlZ — Martí Anglada (@AngladaMarti) 20 de setembre de 2017

La intel·ligència nord-americana desmenteix en un informe que l'atemptat a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost es pugui relacionar amb l'alerta que El Periódico va destapar després dels atacs. El diari digital Público ha tingut accés al document que els serveis dels Estats Units han enviat els últims dies als cossos de policia espanyols a través del CITCO. Segons el text, el servei d'intel·ligència "no té cap estimació que aquesta versió estigui relacionada amb els atemptats del 17 d'agost". L'article de Público que tracta aquesta informació assegura també que l'informe demostra que la policia espanyola continua amagant informació als Mossos, encara després dels atemptats. "Els últims intercanvis d'informació entre aquests cossos policials sobre noves amenaces gihadistes a Espanya no són prou fluïts", explica l'article, que detalla que el document enviat pel CITCO als Mossos està retallat i que no hi apareix informació com quin "servei" d'intel·ligència concret l'envia, en quina data o a través de quins canals. Per tant, aquesta és una demostració, segons Público, que el CITCO continua dosificant la informació en matèria antiterrorista que arriba als Mossos.

