Julian Assange: «Espanya ha perdut avui Catalunya»

06:02

Situació tranquil·la, a hores d'ara, a la conselleria d'Economia. Hi ha encara una vintena de manifestants i queden una quinzena d'agents de la Guàrdia Civil a dins l'edifici, que continuen l'escorcoll. Els primers agents de la benemèrita han sortit amb el suport dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra i s'ha produït petits incidents, tot i que sense massa transcendència.

Els agents de la Guàrdia Civil no poden utilitzar els seus vehicles, ja que han quedat totalment inutilitzats a causa de les destrosses que hi han fet els manifestants.