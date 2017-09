FOTOS Així han quedat els cotxes de la Guàrdia Civil a la seu d'Economia

Estat del carrer i dels cotxes de la Guàrdia Civil, a l'exterior de la seu d'Economia. Foto: Adrià Costa



El carrer a l'exterior de la conselleria d'Economia Foto: Adrià Costa

Manifestants, a sobre un cotxe de la Guàrdia Civil. Foto: Adrià Costa

El carrer on estaven aparcats els cotxes Foto: Adrià Costa

Més de 20 hores després d'haver entrat al Departament d'Economia, on han fet un escorcoll els agents de la Guàrdia Civil n'han començat a sortit als voltant de les quatre de la matinada , enmig d'un cordó policial realitzat pels Mossos d'Esquadra. Alguns dels agents han sortit amb capses i bosses.El cos policial ha comprovat amb gossos que no hi hagués explosius al vehicles que tenien aparcats davant la conselleria.Els vehicles de la Guàrdia Civil que han estat aparcats durant tot el dia davant la conselleria han acabat amb diversos desperfectes: vidres trencats, xapa malmesa, rodes punxades i plens de cartells i enganxines a favor del referèndum. En un d'ells fins i tot hi han posat una tenda de campanya a sobre. Tots han estat retirats per la grua.

