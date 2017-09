VÍDEO El Liceu canta «Els Segadors» i crida «votarem» davant l'ofensiva de l'Estat

M'envien el que ha succeït al @Liceu_cat just abans de la funció d'aquest vespre!

No ens aturaran!

Votarem!! pic.twitter.com/wgeH1W1kHE — Duc de Màntua (@DucMantua) September 20, 2017

Crits de Votarem! Votarem! Estelades i Els Segadors abans de començar la funció al Liceu. #Barcelona #Votarem #votaremiguanyarem pic.twitter.com/iw9PkrXS0Q — Pol Avinyó (@polavinyo) September 20, 2017

El Liceu també s'ha posicionat a favor del referèndum. O almenys el públic d'aquest dimecres, que ha cantat Els Segadors i ha cridat "votarem" just abans de començar la funció. Alguns dels assistents s'han encarregat d'enregistrar-ho i compartir-ho a la xarxa, on ha corregut com la pólvora. Els podeu veure aquí:

