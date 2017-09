Guàrdies civils surten d'Economia amb l'ajuda dels Mossos després de 20 hores de setge

Els mossos han desallotjat alguns dels manifestants Foto: Adrià Costa

Estat del carrer i dels cotxes de la Guàrdia Civil, a l'exterior de la seu d'Economia. Foto: Adrià Costa



El carrer a l'exterior de la conselleria d'Economia Foto: Adrià Costa

Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, a la seu d'Economia Foto: Oriol March

VÍDEO Alguns dels guàrdies civils podrien intentar sortir pel Cinema Coliseum https://t.co/5E5bQrdIIK pic.twitter.com/2T1iabr6hu — NacióDigital (@naciodigital) 20 de setembre de 2017

Més de 20 hores després d'haver entrat al Departament d'Economia, on han fet un escorcoll , els agents de la Guàrdia Civil n'han començat a sortit als voltant de les quatre de la matinada, enmig d'un cordó policial realitzat pels Mossos d'Esquadra. Alguns dels agents han sortit amb capses i bosses.El cos policial ha comprovat amb gossos que no hi hagués explosius al vehicles que tenien aparcats davant la conselleria. Quatre dels vehicles tenien molts desperfectes i estan essent retirats amb grua.Segons fonts del Departament, els escorcolls han acabat a quarts de nou del vespre. Però els agents no han pogut sortir a aquella hora, ja que milers de persones concentrades al carrer els ho impedien. A les quatre de la matinada, en canvi, quedaven al carrer unes 150 persones. A primera hora del matí, ja només hi havia una vintena de manifestants i quedava una quinzena d'agents a dins de la conselleria, que han marxat als volts de les 7.Tot i que l'ANC i Òmnium han fet una crida als concentrats perquè marxessin a la mitjanit, algunes persones s'han quedat davant el departament d'Economia a l'espera de la sortida de la Guàrdia Civil. Durant la tarda, s'han sentit càntics de "Dormireu aquí" i "No sortireu" i fins i tot s'ha vist un matalàs entre els milers de persones concentrades a la Rambla de Catalunya.Als volts de les deu de la nit, els avalots dels Mossos d'Esquadra ja han intentat fer un cordó policial per a la sortida dels Guàrdies Civils. Durant la seva formació, s'han viscut moments de tensió entre alguns concentrats i antiavalots. Més tard han estat voluntaris de l'ANC, vestits amb armilles de colors en què es podia llegir "sí", els que han fet un passadís, que ha servit perquè una desena de treballadors del Departament que duien tot el dia tancats a la seu, en sortissin. Més tard i un cop dissolt el passadís de l'ANC, els antiavalots dels Mossos han format un cordó a les portes de la seu governamental que s'ha mantingut fins a la sortida de la Guàrdia Civil. Al llarg de la nit també s'han produït incidents aïllats, quan els Mossos han desallotjat alguns dels manifestants.Els vehicles de la Guàrdia Civil que han estat aparcats durant tot el dia davant la conselleria han acabat amb diversos desperfectes: vidres trencats, xapa malmesa, rodes punxades i plens de cartells i enganxines a favor del referèndum. En un d'ells fins i tot hi han posat una tenda de campanya a sobre.Des de les vuit del matí i durant més de dotze hores, el cos policial ha buscat informació sobre el referèndum al Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda. Així, ha acordonat i buscat documentació al despatx del secretari general de la vicepresidència, Josep Maria Jové, entrant al seu servidor. També s'han emportat l'ordinador de la directora de serveis del Departament, Natàlia Garriga i el disc dur de la responsable de projectes territorials de Vicepresidència, Mercè Martínez. Aquestes tres persones estan entre la quinzena de càrrecs del Govern detinguts pel cos policial.Durant els escorcolls, un grup de treballadors del Departament d'Economia han desplegat una pancarta al balcó de suport als detinguts.Durant la jornada ha transcendit una circular interna del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, als agents per ser "especialment curosos en l'ús de la força".Abans de la sortida de la Guàrdia Civil del departament d'Economia, Eulàlia Reguant i Mireia Boya, diputades de la CUP, han demanat "tranquil·litat i civisme" a través d'un megàfon. "No som un poble violent", ha dit Boya. Durant els minuts de més tensió, personal del departament d'Economia, dirigents de les entitats sobiranistes i policies han compartit espais a la planta baixa del departament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)