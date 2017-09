Rajoy, al Govern: «Aquest referèndum ja no es pot celebrar, és una quimera»

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha comparegut aquest dimecres a la nit, més de 12 hores després de l'inici dels escorcolls a la seus del Govern i amb el sobiranisme protestant al carrer per l'acció repressiva dels poders de l'Estat. Rajoy, acusat per Carles Puigdemont de suspendre de "facto" l'autgovern de Catalunya , ha assegurat que el referèndum de l'1 d'octubre no es durà a terme. "Aquest referèndum ja no es pot celebrar, és una quimera impossible", ha subratllat des de Moncloa el cap de l'executiu espanyol.En una compareixença sense preguntes, Rajoy ha exigit als responsables de la Generalitat "que cessin les seves actuacions il·legals". El president espanyol ha garantit la seva "determinació" per preservar la legalitat i ha assegurat que l'"estat de dret ha actuat i ho continuarà fent". "Tornin a la llei i a la democràcia", ha reblat Rajoy dirigint-se al Govern liderat per Puigdemont.Rajoy ha recordat que "l'Estat té els mecanismes necessaris" per "impedir" qualsevol vulneració de la legalitat. "Vaig dir que l'estat de dret no fallaria", ha expressat per recordar la seva promesa. El líder del PP ha demanat "reconèixer la tasca" dels cossos de seguretat, dels jutges, de la Fiscalia i dels tribunals. "Estan defensant els drets dels espanyols, inclosos els dels catalans", ha apuntat.Amb la voluntat de negar la legitimitat del referèndum, ha recordat a la Generalitat que "no es pot votar per incomplir la llei". Rajoy també ha volgut mostrar complicitat amb el PSOE i Ciutadans, a qui ha "agraït la col·laboració de les forces polítiques que donen suport a la nació". "Aquesta unitat és imprescindible", ha exposat.

