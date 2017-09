L'actuació de la Guàrdia Civil: 16 detinguts, 7 investigats i 41 escorcolls

21:17 Representants de tots els partits sobiranistes prenen la paraula. Toni Castellà, de Demòcrates, destaca que ni la policia ni els fiscals "aturaran el poble de Catalunya".

21:16 Rajoy referma que tindrà determinació en la seva actuació, però "prudència" perquè les seves decisions no afectin negativament el conjunt dels catalans.

21:16 Rajoy: "Insisteixo: no segueixin endavant. No creïn més problemes. Deixin que els catalans puguin fer la seva vida en pau. El projecte de ruptura no té cabuda en el nostre Estat de dret".

21:15 Rajoy: "Sempre m'he mostrat partidari del diàleg des del respecte a la llei i a la lleialtat al nostre Estat de dret".

21:14 Rajoy, al Govern: "Saben que el referèndum ja no es pot celebrar. Mai ha estat legal ni legítim, i ara només és l'excusa per aprofundir en la fractura de la societat. Renunciïn a l'escalada de radicalitat".

21:13 Rajoy, als independentistes: "Hauran de respondre davant dels espanyols per la seva deslleialtat".

21:12 Rajoy agraeix el suport de les forces polítiques que han fet costat al govern espanyol (PSOE i C's) en l'ofensiva contra les institucions catalanes.

21:12 Rajoy: "La llei protegeix tots els catalans i l'Estat respondrà al ritme que marqui el seu ordenament jurídic".

21:11 Rajoy: "En joc hi ha el propi fonament de la democràcia. L'Estat de dret seguirà actuant: cada il·legalitat i vulneració tindrà una resposta ferma i proporcionada".

21:10 Rajoy: "Votar només és democràcia quan es fa d'acord amb la llei. No es pot votar per incomplir la llei".

21:09 Rajoy: "El referèndum es va aprovar vulnerant les normes parlamentàries, silenciant l'oposició i no fent cas de les advertències de les institucions catalanes. És antidemocràtic".

21:09 Rajoy: "La desobediència a la llei és tot el contrari a la democràcia"

21:08 Rajoy: "Les lleis no són una imposició arbitrària, són l'instrument que ens hem donat per conviure en llibertat".

21:05 Mariano Rajoy compareix ara per parlar de la situació a Catalunya: "Els vaig dir que l'Estat de dret no fallaria. Em referia al govern de la nació i a les forces i cossos de seguretat, a la Fiscalia, als jutges i als tribunals".

20:58 Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde de Barcelona, arriba a la mobilització de Rambla Catalunya acompanyat de la també regidora Gala Pin. També hi ha Jaume Roures, fundador de Mediapro.

20:57 ÚLTIMA HORA L'Ajuntament de Barcelona xifra en 40.000 persones la concentració espontània davant d'Economia.

20:49 Núria Gibert, portaveu del Secretariat Nacional de la CUP: "Hem guanyat aquesta batalla, però no s'hi val baixar la guàrdia". Eufòria entre els manifestants, que canten Els segadors.

20:42 La CUP dona per desconvocada la manifestació a la seva seu.

20:41 Més de 10.000 persones participen en la concentració independentista a Tarragona. La riuada de gent es desplaça ara fins a la plaça de la Font, davant de l'Ajuntament.

20:37 AMPLIACIÓ El sobiranisme pren el carrer per salvar l'1-O; crònica de Joan Serra Carné i Arnau Urgell.

20:32 Jordi Sànchez, president de l'ANC, proclama que "avui mana la gent", que "ningú li prendrà el referèndum" i que Puigdemont li ha demanat que digui a la ciutadania que l'1-O es votarà. "Si roben les urnes, construirem les urnes que calgui. Si ens roben les paperetes, que cadascú se les imprimeixi", ha ressaltat.

20:32 La cruïlla entre Passeig de Gràcia i Gran Via està tallat al trànsit.

Passeig de Gràcia i Gran Via, tallada al trànsit Foto: NacióDigital

20:32 Jordi Cuixart ha reclamat la immediata llibertat dels detinguts davant la multitud i ho ha posat com a objectiu prioritari per demà. Jordi Sànchez ha anunciat que "la nit serà llarga".

20:31 Jordi Cuixart, davant dels manifestants: "Necessitem que Europa reaccioni a l'atropellament de les llibertats. Quan s'ataca la democràcia a Catalunya, s'ataca la democràcia a l'Estat".

20:28 Crits de "premsa espanyola, manipuladora!" contra un periodista de La Sexta a la cruïlla entre Passeig de Gràcia i Gran Via. Un periodista de la Sexta cobrint la manifestació Foto: NacióDigital

20:22 La CUP demana a la militància continuar a la seu mitja hora més per assegurar-se que "s'ha guanyat aquesta batalla" i que l'adeu de la policia no es tracta d'un simple canvi de torn.

20:17 Centenars de persones condemnen des de Berga l'actitud de l'estat espanyol smb crits d'independència i votarem.

Centenars de persones davant de la gent de Berga Foto: Aida Morales

20:12 Twitter recull les convocatòries en defensa dels drets i les llibertats amb l'etiqueta #CatalunyaNoEstasSola

20:09 Passades les set de la tarda, la CUP ha decidit crear un grup legal que dialogués amb la policia nacional espanyola per "desencallar" la situació a la seu. El grup, format per diputats de la CUP, regidors de l'Ajuntament de Barcelona i entitats per la pau, no ha pogut finalment parlar amb els agents, que s'han negat a cap interlocució. Davant d'això, la CUP ha optat per posar una denúncia al jutjat de guàrdia per afegir "pressió política" als cossos de seguretat.

20:07 "No volem una altra dictadura", criden els mobilitzats de la Gran Via amb Rambla Catalunya.

20:05 Kilian Jornet, sobre les actuacions de la Guàrdia Civil: "A vegades, quan portes molt temps a la muntanya, t'imagines quant haurà avançat el món. A vegades, baixes i sembla que hagi tornat enrere".

20:04 ÚLTIMA HORA L'assessor de la conselleria de Governació Ignasi Sánchez ha estat posat en llibertat amb càrrecs després de declarar en la caserna de la Guàrdia Civil de travessera de Gràcia.

20:03 La defensa del primer alt càrrec detingut recusa el jutge; informa Isaac Meler.

20:02 Un equip legal de la CUP marxa ara al jutjat de guàrdia i demana als manifestants que continuïn a les portes de la seu. Benet Salellas demana als manifestants mantenir el "cap ben clar" i fer un "consum d'alcohol responsable" perquè cal estar "calmats i serens" per respondre a "una situació de màxima complexitat" com la d'avui.

19:53 Els concentrats a Economia canten i ballen i segueixen reclamant que l'1 d'octubre es votarà. La gent es pregunta "on està l'alcaldessa" a les portes de la conselleria.

19:51 La policia espanyola s'ha negat a dialogar amb el grup legal que ha format la CUP per "desencallar" la situació que viu la seva seu, en el qual participen entitats en defensa dels drets humans.

19:46 Cuixart admet a TV3 que l'1-O "ja no és el referèndum que hauríem volgut celebrar", en referència a les confiscacions de la Guàrdia Civil.

19:44 Meritxell Borràs es reunirà demà amb els representants de la funció pública per analitzar les garanties jurídiques de l'1-O per als funcionaris i per analitzar la repressió de l'Estat d'avui.

19:43 La Puerta del Sol de Madrid viu moments de tensió entre grups que s'han concentrat a favor del dret a decidir i contra la repressió de l'Estat i d'altres d'ultres que defensaven que "Catalunya és Espanya".

19:42 Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, entrevistat a TV3: "Això va de defensar la democràcia. És una resistència pacífica, serena però contundent".

19:43 Benet Salellas (CUP) explica que han constituït un grup que dialogui amb la policia nacional per "desencallar" la situació que es viu a la seva seu des d'aquest migdia. El grup estarà format per diputats de la CUP, entitats per la pau i els drets humans i membres de l'Ajuntament de Barcelona.

19:41 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, compareixerà a les 21h. a la Moncloa.

19:41 José Luis Ábalos, secretari d'organització del PSOE, avala les accions repressives del govern espanyol contra l'1-O davant "l'atropellament de l'estat de dret".