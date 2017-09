La policia espanyola es retira de la seu de la CUP després de sis hores de «setge»

Calma en tot moment, fem resistència pacífica, pes mort. No caurem en provocacions. Guanyarem! Estem bé! #sensepor pic.twitter.com/HEowOOQHJc — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 20 de septiembre de 2017

La Policia Nacional espanyola s'ha retirat poc després de les vuit del vespre de la seu de la CUP després de sis hores de "setge". Uns 2.000 manifestants han bloquejat l'accés de la policia al llarg de tota la tarda i, de moment, sembla que han aconseguit l'objectiu.Tanmateix, des de la formació de l'esquerra independentista s'ha fet una crida a la prudència als concentrats ja que dubten si es pot tractar simplement d'un canvi de guàrdia. L'operatiu ha arribat a concentrar una trentena de furgonetes.La militància de la CUP ha respost a la crida del partit per aturar l’entrada de la policia espanyola a la seu nacional. Al migdia, la formació ha alertat de la presència de dues furgonetes i d'agents de paisà encaputxats. Centenars de persones s'han apropat al carrer Casp L'anticapitalisme no han fallat i el carrer Casp s’ha omplert de simpatitzants –la majoria molt joves– que han custodiat la porta de la seu i fins i tot han fet retrocedir el cordó policial. L'exdiputat David Fernàndez és un dels activistes que ha protagonitzat l'acció. Al llarg de la tarda han arribat reforços de la Policia Nacional.



Des de la CUP, les diputades Anna Gabriel i Mireia Vehí han demanat en diverses ocasions exercir la resistència pacífica, impedint l’accés als agents seient i fent pes mort, i han insistit a no caure en cap provocació. La formació fins i tot ha repartit circulars amb aquest missatge, alertant també de la gran presència de policies infiltrats. Aquest diari ha pogut identificar diversos policies de paisà entre els manifestants.

La CUP reparteix aquests papers a la militància demanant mantenir la calma, no caure en provocacions i tenir compte amb els infiltrats pic.twitter.com/bVNGafs0OX — Sergi Santiago (@_sergisantiago) 20 de septiembre de 2017

Gabriel ha explicat que estaven “a l’espera” de l’ordre judicial que permetés a la policia l’entrada a la seu i ha assegurat que “aquest cop d’Estat només s’aturarà des del carrer”. Els agents haurien hagut de treure abans, un per un, centenars de manifestants que s'hi havien aplegat. Gabriel ha detallat que dins la seu la policia només hagués trobarà el material de la formació per la campanya del sí. Més tard, l’organització del partit ha fet una cadena humana i ha tret de la seu centenars de cartells per l’1-O, que han assegurat que repartiran per tot el país.

Passades les set de la tarda, la CUP ha decidit crear un grup legal que dialogués amb la policia nacional espanyola per "desencallar" la situació a la seu. El grup, format per diputats de la CUP, regidors de l'Ajuntament de Barcelona i entitats per la pau, no ha pogut finalment parlar amb els agents, que s'han negat a cap interlocució. Davant d'això, la CUP ha optat per posar una denúncia al jutjat de guàrdia per afegir "pressió política" als cossos de seguretat.



Finalment, a les 20.10h els agents han començat a marxar del carrer Casp, posant fi a sis hores de pressió policial.





Simpatitzants i militants de la @cupnacional, entre ells David Fernàndez, es concentren davant de la seu nacional https://t.co/tfoyPmTQWB pic.twitter.com/c9R3bhucvJ — NacióDigital (@naciodigital) 20 de setembre de 2017

L'exdiputat de la CUP, David Fernàndez, entre els concentrats a l'exterior Foto: CUP

La Policia Nacional espanyola envolta la seu de la CUP Foto: CUP

Militants de la CUP, a l'interior de la seu nacional. Foto: CUP

