La CUP guanya la batalla i impedeix a la policia espanyola escorcollar la seu

“Hem guanyat la batalla, però no s’hi val abaixar la guàrdia”. Amb aquestes paraules, la portaveu de la CUP Núria Gibert donava per desconvocada aquesta nit la manifestació espontània a les portes de la seu del partit. La concentració, que ha aplegat més de 2.000 persones, ha durat més de sis hores i ha assolit el seu objectiu: que els cossos policials no escorcollessin la seu.





Entren a la seu de la @cupnacional Alfred Bosch i Xavier Trias. Abans ho han fet Toni Castellà i Albano D. Fachin. D'això se'n diu unitat. pic.twitter.com/18YCuixBKB — Sergi Santiago (@_sergisantiago) 20 de septiembre de 2017

La CUP reparteix aquests papers a la militància demanant mantenir la calma, no caure en provocacions i tenir compte amb els infiltrats pic.twitter.com/bVNGafs0OX — Sergi Santiago (@_sergisantiago) 20 de septiembre de 2017

L'exdiputat de la CUP, David Fernàndez, entre els concentrats a l'exterior. Foto: CUP

Al migdia, la policia espanyola havia envoltat el local de la CUP. La formació ha fet una crida a les xarxes perquè la seva militància es mobilitzés. Poc després, un cordó de manifestants ha aconseguit allunyar els agents de la seu, que s’han desplaçat a les cantonades del carrer Casp. Allà s’han concentrat tota la tarda una trentena de furgonetes dels Cossos de la Policia Nacional. Als volts de les vuit del vespre, la policia ha marxat i, després de mitja hora d’espera per assegurar-se que no es tractava d’un canvi de torn, la CUP ha desconvocat la concentració.Els anticapitalistes havien intentat iniciar un diàleg amb la policia per desencallar la situació. Un equip legal format per advocats i diputats de la CUP, membres de l’Ajuntament de Barcelona com Jaume Asens, i entitats pels drets humans pretenia iniciar un diàleg amb els comandaments policials. La policia, però, s’ha negat a respondre cap de les preguntes de l’equip legal i la CUP havia anunciat que denunciaria al jutjat de guàrdia els fets. La iniciativa, que pretenia afegir “pressió política”, no ha estat necessària perquè la policia ha marxat de la seu poc després.Des de la CUP havien insistit que l’únic que la policia trobaria a la seu seria el material que tenien per la campanya del “sí”. I ni tan sols això: l’organització ha format una cadena humana al local per treure del local el material de l’1-O. En pocs minuts, han sortit de la seu centenars de cartells que la CUP ha afirmat que repartirà per tot el país.A mesura que passaven les hores, es veia més clar que la policia ho tindria molt difícil per entrar a la seu, com a mínim mentre els manifestants hi fossin allà. Centenars de persones s’han assegut a la porta del local, preparades per exercir la resistència pacífica fent “pes mort”. “Si volen entrar hauran de passar per damunt dels nostres cossos”, ha advertit la portaveu de la CUP Núria Gibert.Durant les més de sis hores d’operatiu policial, diferents polítics han visitat la seu de la CUP, entre ells el líder de Demòcrates Antoni Castellà, els regidors de Barcelona en Comú Gala Pin i Jaume Asens, els diputats de Podem Albano Dante Fachin i Josep Giner, i els líders d’ERC i el PDECat al consistori barceloní, Alfred Bosch i Xavier Trias.Tots ells han estat ben rebuts. En canvi, la presència d’alguns agents dels Mossos d’Esquadra no ha despertat la mateixa bona sintonia i han estat escridassats. “No us mereixeu la senyera que porteu”, entonaven els manifestants. Els lemes que més s’han escoltat a la seu són “Fora les forces d’ocupació”, “Els carrers seran sempre nostres” i “Visca la terra lliure”. La marxa ha acabat finalment amb el cant d’”Els Segadors”.Els diputats de la CUP Mireia Vehí i Benet Salellas han demanat a la militància en reiterades ocasions que conservessin la calma, fessin un consum responsable d'alcohol i actuessin de forma pacífica perquè la policia buscava qualsevol “provocació” per actuar amb més contundència. La CUP fins i tot ha repartit circulars, en les quals també alertava que no tothom que hi era a la manifestació compartia “l’objectiu polític de defensar el referèndum”. A la concentració hi havia diversos policies de paisà.

