Enfrontaments a la Puerta del Sol: de l'«arriba España» al «fora feixistes»

20:09

Passades les set de la tarda, la CUP ha decidit crear un grup legal que dialogués amb la policia nacional espanyola per "desencallar" la situació a la seu. El grup, format per diputats de la CUP, regidors de l'Ajuntament de Barcelona i entitats per la pau, no ha pogut finalment parlar amb els agents, que s'han negat a cap interlocució. Davant d'això, la CUP ha optat per posar una denúncia al jutjat de guàrdia per afegir "pressió política" als cossos de seguretat.