Centenars de persones omplen la Puerta del Sol en defensa del dret a decidir

La policia identifica manifestants a la Plaza del Sol de Madrid Foto: Europa Press

Hoy hemos estado en la Puerta del Sol para #DefenderLaDemocracia, por el diálogo y por una solución política a un problema que es político. pic.twitter.com/c2wlzJm7wQ — PODEMOS (@ahorapodemos) 20 de septiembre de 2017

"A los dirigentes de ERC no los detenían desde Franco. Que vuelvan esas detenciones es una barbaridad" @RamonEspinar en la Puerta del Sol. pic.twitter.com/Aw376RS2N3 — PODEMOS (@ahorapodemos) 20 de septiembre de 2017

Centenars de persones s’han concentrat aquest dimecres a la Puerta del Sol de Madrid en favor de les "llibertats democràtiques i el dret a decidir" i en protesta per la resposta jurídica i policial que el govern espanyol està oferint a Catalunya, on s’han detingut 15 persones i s'han fet més de 40 registres. La protesta l'ha convocat l'entitat "Madrileños por el derecho a decidir", la mateixa que ja van organitzar l'acte que va col·lapsar aquest diumenge el Teatro del Barrio de Madrid i que havia estat inicialment prohibit per un jutge.La concentració no ha estat comunicada a la delegació del govern espanyol a Madrid, que adverteix els manifestants es poden afrontar a sancions de 600 euros i, de fet, la policia espanyola ha identificat diversos manifestants. Sobretot a l'inici de la protesta, hi ha hagut enfrontaments verbals i intercanvi de proclames entre els favorables al referèndum i ciutadans que, espontàniament, han cridat "Viva Espanya" i d'altres frases en favor de la unitat. Un grup reduït de la Falange també s'ha manifestat però la policia l'ha mantingut separat de la resta de la concentració. Han donat suport a la protesta diputats del PDECat, ERC, Podem i el PNB.La concentració s'ha convocat després dels escorcolls i detencions d'aquest dimecres. En un missatge que ha corregut per les xarxes socials, els convocants critiquen que el govern espanyol faci ús de la "censura, registres i detencions per impedir que el poble català voti i decideixi". I aquestes proclames s'han deixat sentir des de l'emblemàtica plaça, al cor de la capital d'Espanya.Centenars de manifestants han mostrat pancartes en favor del dret a decidir i han repartit paperetes de vot. Entre les proclames més corejades, aquelles que demanaven que els catalans puguin votar i també crítiques a la gestió del govern del PP. "Això és una dictadura", "Catalunya solució, autodeterminació", "no a la repressió", "la veu del poble no és il·legal" o "detinguts llibertat", han estat algunes d'elles. També s'han vist banderes republicanes i estelades.Entre els assistents, moltes persones que asseguraven que el conflicte de Catalunya ja no és una qüestió només d'estar a favor o no de la independència, sinó que havia transcendit més enllà. "Avui s'ha suspès l'autonomia de Catalunya i s'està morint la democràcia, ja no és una lluita per la independència sinó contar el feixisme", deia un dels manifestants, Xavier Pacios.A prop d'ell, un home d'uns 70 anys parlava de "repressió i de dictadura política". "No podem tolerar en silenci la repressió contra un Govern legítim, la detenció de dirigents i prohibició de mitjans de comunicació", argumentava.Per contra, al principi de la protesta, una trentena de falangistes amb banderes franquistes han creuat retrets amb els manifestants i la policia ha establert un cordó per mantenir separats els dos sectors. El reduït grup de la Falange s'ha situat a un extrem de la plaça sota la mirada de la policia. Així,i s'han produït diversos topades amb proclames creuades d'"Arriba España", "Fora feixistes o bé "Democràcia i llibertat".Poc temps després de començar la concentració, les proclames d'"Arriba España" han omplert l'espai. Un grup de quatre persones ha començat a cridar que "Catalunya és Espanya" i les persones congregades a favor del dret a decidir i, sobretot, en contra de les detencions d'aquest dimecres , els han increpat al crit de "fatxes". Dues furgonetes de la Policia Nacional els han hagut d'escortar.Diferents diputats han assistit a la concentració en solidaritat amb Catalunya. Entre ells, representants de Podem (com Íñigo Errejon o Pablo Echenique, per exemple), ERC, PDECat i PNB. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha cridat a participar-hi a les xarxes, on ha escrit: "Aquesta tarda ciutadans espanyols diran a Madrid: visca la llibertat, repressió mai més". El compte oficial de Podem a Twitter també ha cridat a concentrar-se a la Puerta del Sol "per defensar el diàleg, l'acord i una solució política".La diputada d'En Comú Podem Lucia Martin ha remarcat que gent de diferents sensibilitats polítiques estava sortint als carrers d'arreu de l'Estat. "És una emoció i un agraïment perquè Catalunya no està sola", ha dit.Per part d'ERC, la diputada Teresa Jordà s'ha mostrat "encantada" de la solidaritat del "Madrid republicà, demòcrata i antifeixista". "Això ja no va d'independència només sinó de la defensa de la democràcia, ens han esmicolat els drets fonamentals", ha manifestat.De la mateixa manera, la Puerta del Sol s'ha convertit en un escenari ple de diverses banderes, des de la republicana, a l'estelada catalana, passant per la comunera de Castella.

