VÍDEO Milers de manifestants esclaten amb «La gallineta» de Lluís Llach davant d'Economia

La reacció contra la irrupció de la Guàrdia Civil en quatre conselleries de la Generalitat -Economia, Exteriors, Governació i Afers Socials- ha estat espontània a primera hora del matí, però no ha estat imprevista. Les protestes pacífiques estan centrades a la confluència entre Rambla Catalunya i la Gran Via de Barcelona, on hi ha el departament d'Economia.És allà on milers de manifestants es troben a hores d'ara cantant diverses cançons mítiques de la música catalana. Un dels moments àlgids d'aquesta concentració ha estat quan ha sonat La gallineta de Lluís Llach, cantautor i actualment diputat de Junts pel Sí al Parlament.

