VÍDEO La lliçó de la CUP per «no caure en les provocacions» de la Guàrdia Civil

#sensepor i sense caure en provocacions. Resistència pacífica davant la seu de la @cupnacional pic.twitter.com/x2mZKdVVqN — Eli Borreda Díaz (@EliBorreda) September 20, 2017

La Guàrdia Civil ha d'entrar a la seu de la CUP i hi ha centenars de persones concentrades per fer "resistència no violènta" davant l'entrada dels agents. La CUP ha posat molt d'èmfasi en que la resistència sigui "no violenta" i "pacífica". En aquest vídeo, la diputada cupaire Mireia Vehí ho ha explicat:Des de primera hora de la tarda centenars de persones s'han concentrat a la seu de la CUP. La Guàrdia Civil s'hi ha presentat però no han pogut entrar perquè no tenien ordre judicial. Fa unes hores han marxat però és previst que en les pròximes hores tornin per accedir al local.

