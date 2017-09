La defensa del primer alt càrrec detingut recusa el jutge

El conflicte pel referèndum torna als jutjats. Les defenses dels detinguts per la Guàrdia Civil pels preparatius de l'1-O demanaran la recusació del jutge que ha de decidir sobre la seva posada en llibertat. Ja ho han demanat els advocats de Josep Maria Jové, secretari general d'Economia i Hisenda. I també està previst que ho facin els lletrats del secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, de Josuè Sallent Rivas, director estratègic i d'innovació del CTTI, i Xavier Puig Farré, cap d'àrea TIC d'Afers Exteriors.La defensa d'aquests alts càrrecs del Govern arrestats per la Guàrdia Civil han sol·licitat que se'ls apliqui el procediment d'habeas corpus, que ha de permetre als detinguts que un jutge independent es pronunciï sobre la legalitat de la seva detenció. En aquest cas, li hauria tocat decidir al jutjat d'instrucció 29 de Barcelona en funcions de guàrdia, però el seu titular no està disponible i s'ha traspassat la responsabilitat al jutjat d'instrucció 13.Precisament, aquest és el jutjat que ha dictat la interlocutòria que ha permès que la Guàrdia Civil hagi desenvolupat la macroperació contra el referèndum d'aquest dimecres autoritzant escorcolls -però no detencions segons insisteixen fonts judicials. Per això els advocats han demanat la recusació del jutge, perquè entenen que la mateixa persona que investiga els preparatius de l'1-O no pot pronunciar-se amb independència sobre les detencions d'aquest dimecres.El titular d'instrucció 13 és Juan Antonio Ramírez Sunyer i investiga els preparatius del referèndum des del mes de març arran d'una querella que va presentar el partit d'ultradreta VOX contra l'ex-jutge i ex-senador Santi Vidal per les revelacions que va fer sobre el procés català. El jutge també acordar investigar el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó -també detingut aquest dimecres- i Carles Viver Pi i Sunyer, rector de l'Institut d'Estudis per l'Autogovern.Des d'aleshores, aquest jutge ha dut a terme una investigació hermètica protegida pel secret de sumari i ha donat suport a les actuacions de la Guàrdia Civil, com els interrogatoris del mes de juliol a la caserna . L'operació iniciada aquest matí ja porta almenys 14 detinguts i un total de 20 investigats per desobediència, prevaricació i malversació.

