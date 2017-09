Tots els tentacles de l'Estat, contra el referèndum

González Rivas, a l'esquerra, en una reunió del TC. Foto: Europa Press

D' Àvila (1951), Juan José González Rivas va ascendir a la presidència del Tribunal Constitucional el 22 de març passat, quan va concloure el mandat de Pérez Cobos, conservador com ell. Va entrar al TC el 2012 i s'ha caracteritzat pel dretanisme de les seves posicions com quan va titllar el matrimoni homosexual de "desnaturalitzar" la institució familiar. O com es va oposar a l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania. Com la resta de magistrats, el seu vot ha estat alineat amb les posicions del govern espanyol respecte al procés.