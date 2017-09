FOTOS Rodes desinflades, clavells i adhesius: així han quedat els cotxes de la Guàrdia Civil

01/01/1970

La Guàrdia Civil deté alts càrrecs i ocupa seus de conselleries per frenar el referèndum, i el sobiranisme civil respon amb una crida a la mobilització permanent | Milers de ciutadans condemen els actes de repressió amb una concentració davant del departament d'Economia, al centre de Barcelona | Hi ha almenys 14 detinguts, entre els quals Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, un total de 20 investigats per desobediència, prevaricació i malversació