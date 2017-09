Els manifestants bloquejaran la Guàrdia Civil si s'endú papers d'Economia

La reacció contra la irrupció de la Guàrdia Civil en quatre conselleries de la Generalitat -Economia, Exteriors, Governació i Afers Socials- ha estat espontània a primera hora del matí, però no ha estat imprevista. Les entitats sobiranistes i els partits porten mesos preparant la resposta a un escenari de repressió de l'Estat, i la moblilització al carrer és la cara més visible d'aquesta estratègia. Les protestes pacífiques estan centrades a la confluència entre Rambla Catalunya i la Gran Via de Barcelona, on hi ha el departament d'Economia, i el pacte al qual han arribat partits i entitats és que els manifestants no deixin sortir la Guàrdia Civil de les dependències de la conselleria si els agents "s'enduen documents", segons fonts consultades perEn cas contrari, és a dir, si l'institut armat no confisca documentació, l'ordre que es donarà és de deixar passa els agents. Aquestes accions s'han consensuat entre les formacions independentistes i les entitats, que des de primera hora fan costat al departament d'Economia i a les persones detingudes, així com també al personal de la conselleria que ha vist interrompuda l'activitat normal pels escorcolls de la Guàrdia Civil. Els partits estan cridant a la mobilització aquesta tarda per omplir la confluència entre Rambla Catalunya i la Gran Via, i el PDECat i ERC han suspès els actes que tenien previstos per les set.A banda de les mobilitzacions, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha posat en contacte amb formacions i entitats per tal de deixar clar que "l'1-O va endavant" i que hi ha "plans B" en marxa per garantir la votació, tal com va avançar NacióDigital . "Votarem peti qui peti", ressalta un alt dirigent consultat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)