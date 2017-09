Entre les crides al diàleg i la condemna a la repressió: les reaccions dels polítics europeus

Entre les crides al diàleg i la condemna amb l'actuació del govern espanyol. Aquestes han estat les reaccions que han tingut lloc a nivell internacional d'eurodiputats i personalitats aquest dimecres a les actuacions del govern espanyol per aturar el referèndum, que han inclòs detencions d'alts càrrecs i escorcolls.Així, el cap de files del grup socialdemòcrata al Parlament Europeu, Gianni Pittella, ha expressat la seva "preocupació" pels escorcolls i les detencions de la Guàrdia Civil a Catalunya. En dues piulades, una en italià i una altra en castellà, Pittella, ha demanat una solució "política" a la situació catalana. "Estic preocupat pels escorcolls de la Guàrdia Civil. Sí a l'autonomia del govern d'acord amb la Constitució", ha dit l'italià. Pittella també ha demanat "diàleg i una solució política en el marc constitucional" davant de "la tensió".Per la seva banda, el grup de l'Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica al Parlament Europeu ha condemnat les "detencions i escorcolls inacceptables" a Barcelona. En una piulada, el grup on s'integren Podem i IU a l'Eurocambra ha expressat també la seva "solidaritat" amb els manifestants que es concentren davant de la conselleria d'Economia i la plaça Sant Jaume.En la mateixa línia, l’eurodiputada Martina Anderson, del Sinn Féin, ha dit a Twitter que "els catalans han de tenir permès dir la seva" i ha denunciat la "repressió policial" com a "intent de subvertir el procés democràtic". A més, ha afirmat que el govern espanyol hauria de "respectar" la votació i tractar-la com a un "referèndum vinculant". El portaveu d'Afers Exteriors, Comerç i Defensa del mateix partit, Seán Crowe, ha titllat els escorcolls i les detencions d'"accions regressives que amenacen la democràcia" i ha criticat que "en comptes d'iniciar un diàleg respectuós per a facilitar el referèndum", el govern espanyol s'ha dirigit "contra els polítics independentistes".També s'ha pronunciat l’eurodiputat Mark Demesmaeker, membre del Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus, que ha reaccionat dient que aquesta situació és un "cop d'Espanya a Catalunya" i ha preguntat "on és la Comissió Europea".Una altra membre del grup dels socialistes a l'Eurocambra que s'ha referit als escorcolls de la policia ha estat la portuguesa Ana Gomes, que en una piulada ha afirmat que aquesta és la manera que té el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, "d'ajudar als independentistes".Per la seva banda, el polític italià Giuseppe Civati, fundador i secretari del partit Possibile, ha expressat la seva preocupació pel que "està succeint a Catalunya" i ha adjuntat un document on denuncia que "la democràcia s'acaba amb detencions i escorcolls".L'intel·lectual d'esquerres Owen Jones també ha dit la seva a Twitter. En una piulada el britànic ha mostrat la seva "solidaritat" amb Catalunya i ha assegurat que "el govern espanyol està en guerra amb la democràcia i els drets civils". "I el món sencer està mirant", ha afegit.

