Consulta el llistat de concentracions en defensa de les llibertats

Ajuntaments, entitats cíviques i forces polítiques estan convocant a la ciutadania en diferents punts del país. Consulta el llistat de llocs i els horaris:

Continuen les concentracions a la confluència de Gran Via-Rambla Catalunya; a la seu de la CUP (carrer Casp, 180) i a la Via Laietana.A les vuit del vespre davant de l'Ajuntament d'Olot. El cartell de la convocatòria el signen l'Assemblea Nacional, Òmnium, el PDeCAT, ERC, CUP, i Demòcrates –però no Olot en Comú–, a més de diversos ajuntaments de la comarca.Convocada una concentració ciutadana, a les 19h davant l'Ajuntament de la Pobla de Segur, per la llibertat d'expressió i per la democràcia. Es mantenen les concentracions convocades per l'ANC i Òmnium a Tremp (20h) i Sort (20:15h) en suport als alcaldes pallaresos citats a declarar. La convocatòria, que compta amb el suport d'Òmnium i l'ANC, és a aquesta hora amb l'objectiu de permetre a la ciutadania assistir també a la concentració convocada a 2/4 de vuit a Sant Domènec. La concentració es farà a partir de les vuit del vespre a Lleida a la delegació del Govern.A Balaguer (20h) i Tàrrega (19:30h) davant dels ajuntaments. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han convocat en defensa de la democràcia i en contra de les detencions que la Guàrdia Civil.Concentració convocada per part de l'ANC Ripollès, davant de l'Ajuntament de Ripoll a les 20.00 hores.Cassolada davant de l'ajuntament de Solsona, a les 20h. Convoca Solsonès pel Sí, (entitat que aglutina tots els partits i entitats afins al procés al Solsonès).A les 20h, covonvocades concentracions davant dels ajuntaments dels dos municipis.Encartellada unitària a la plaça Vella, amb parlaments previs de les entitats convocants (ERC, PDECat, Òmnium, ANC, CUP...). A les 20h. Berga, Gironella, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Saldes i Puig-reig (20.00). Avià (20.30)Tarragona concentració a les 20 h convocada per ANC, PDECat, ERC, Òmnium a la plaça imperial Tarraco. A Reus (20h) a la plaça del Mercadal. Concentració a la Puerta del Sol del Madrid contra l'operació de la Guàrdia Civil. La plataforma Madrilenys pel Dret a Decidir ha convocat una manifestació aquest dimecres a Madrid per protestar contra els escorcolls i detencions d'alts càrrecs pel referèndum. La concentració tindrà lloc a la plaça de la Puerta del Sol a les 19.30 h. Membres d'ERC, el PDECat i Units Podem ja han confirmat que hi participaran.A Bàscara, com a tant d'altres municipis de comarques, també faran una manifestació, a les 20h.A Lloret de Mar i Blanes, concentració davant dels ajuntaments a les 8 del vespre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)