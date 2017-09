Els alcaldes del PSC del Baix Llobregat mostren suport a les «institucions catalanes»

Els alcaldes del PSC del Baix Llobregat han mostrat la defensa de les institucions de Catalunya i reclamen un diàleg urgent per buscar solucions al conflicte polític. Han fet aquesta declaració després d'una reunió a la seu de la Federació del PSC del Baix Llobregat : “Els alcaldes i les alcaldesses manifestem els nostre compromís ferm per garantir la convivència cívica als nostres municipis, la defensa de les institucions de Catalunya i la llibertat d’expressió de la ciutadania i fem una crida urgent al Govern de Catalunya i al Govern de l’Estat perquè retornin a la via del diàleg i de l’acord”.En la nota, afegeixen “que la tensió insostenible que estem vivint és fruit de la manca d’acció política i de diàleg del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i per la manca de solucions i d’interès en dialogar i negociar del president de Catalunya, Carles Puigdemont”. En aquest sentit, els dirigents municipals han demanat un cop més que “es retorni a la via del diàleg de manera immediata per tal d’arribar a un acord”, i que el Govern de l’Estat “cessi les actuacions policials d’escorcolls i detencions a alts càrrecs del Govern de Catalunya que ha realitzat aquest matí que no resoldran el conflicte polític, tot el contrari, contribueixen a dificultar encara més una sortida democràtica i cívica”.Els alcaldes socialistes refermen que “els temps de la por, les amenaces, les detencions i d’assenyalar una persona per les seves creences polítiques han quedat lluny. En democràcia aquesta forma d’actuar no té cabuda”, en referència als escorcolls i les detencions efectuades per la Guàrdia Civil aquest matí, així com també per les pressions que estan patint els alcaldes i alcaldesses que han anunciat que no participaran en els preparatius per al referèndum de l’1 d’octubre.

