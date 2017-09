Del «no» al pacte fiscal a la Guàrdia Civil: així ha evolucionat el xoc en cinc anys

Puigdemont, després d'una ronda de consultes amb tots els actors de l'independentisme, va pujar al faristol del Parlament el 28 de setembre de l'any passat per sotmetre's a la qüestió de confiança. Per superar-la, va anunciar que apostava per la fórmula "referèndum o referèndum" com a via per resoldre el plet polític amb l'Estat. Des del mes d'abril del 2016 que tenia aquesta opció en ment, com va revelar Carles Viver i Pi-Sunyer en una compareixença parlamentària . El procés entrava en una nova fase.