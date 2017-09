La carta a un agent de la Guàrdia Civil desplegat a Catalunya que s'ha fet viral

Apreciado agente. En general respeto muchísimo la labor de las fuerzas de seguridad. He sido “conseller” de seguridad, movilidad y servicios urbanos durante 8 años de un distrito de Barcelona y he entendido vuestro trabajo. También respeto tu nación, tu identidad y tu pueblo. Y he de hacer un reconocimiento a tu cuerpo. Me protegísteis cuando como cargo del PSC estaba amenazado, junto cientos, por el terrorismo. También amigos que aprecio están vivos gracias a compañeros tuyos del grupo del GREIM de alta montaña y me siento seguro cuando veo a tus compañeros del Seprona.



Hoy he pensado en ti. Sabes que te han entrenado para algo muy distinto a perseguir papeletas o aguantar manifestaciones de catalanes. Que te han entrenado para perseguir delincuentes de verdad, que tu principal labor es luchar contra terroristas, narcotraficantes, mafiosos y gente que intenta matarnos.



Sabes que lo que te han enviado a hacer aquí no es tu trabajo realmente, y además es inútil. Eres consciente que tu trabajo solo sirve para cubrir el expediente del político de turno y decir que hizo todo lo posible para frenar el referéndum para cuando el uno de octubre los catalanes votemos.



Sabes que votaremos. Lo has visto. Cada vez os cuestan más las actuaciones y registros. Ayer os bloquearon durante horas en una empresa de reparto postal. Hoy no sabes cuando vas a salir de los registros de las consellerías porqué os han asediado. No váis a poder cerrar un solo colegio electoral porqué os encerraremos en él durante horas. Sabes los costes que eso tiene. También sabes que de donde hay 1.000.000 de papeletas salen 100.000.000, que a millones de locos con impresora no nos para nadie. Que los colegios los abrirán con o sin notificaciones de miembros de mesa. Lo sabes, estáis lavando la cara a políticos que no se lo merecen.



Además tus mandos y tus políticos te dejan a ti y tus compañeros en situaciones donde os humillan. Los ciudadanos se ríen de vosotros, os cantan, os regalan claveles, os dejan bloqueados. Se suben a vuestros coches y los llenan de propaganda independentista. Humillados os han de rescatar los Mossos, lentamente, para que los medios os vean acorralados, derrotados. Hacéis el trabajo sucio que los Mossos no quieren hacer. Para todos, sois la mano de obra barata, prescindible. Tanto vosotros como el cuerpo de la Guardia Civil.



Hablando del cuerpo. Sabéis que lo que estáis haciendo no es a coste 0. La imagen de la benemérita se está dañando, vuestros colores y escudos están quedando como el de una policía represiva. Ya teníais una imagen nefasta en Catalunya, la que quedará será horrenda, aunque no nos independicemos, cosa que es bastante improbable, la Guardia Civil va a ser el cuerpo más rechazado en todo el territorio. Y no solo aquí, también gran número de españoles.



Te quiero tranquilizar, nunca os haremos nada, somos pacíficos, la gracia de todo esto es que vamos a conseguir la independencia sin un solo palo y que te respetamos como persona. Pero cuando te damos un clavel, este tiene una espina, te deseamos la paz, pero a la vez que marches. Te cantamos, pero para demostrarte que no nos das ni miedo ni os respetamos como cuerpo policial. La imagen del cuerpo que está quedando es entre ridícula (expertos en atrapar reprografía) y represora. Lo cuál no sé que es peor.



Porqué insisto, vamos a votar. Todo vuestro trabajo es inútil. Estáis cubriendo el culo a unos políticos que ni os aprecian, ni os respetan. Os pagan una mierda, venís aquí como ganado, alejados de vuestras familias y entorno, bajo la justificación de la defensa de la patria. Pero como a las tropas españolas abandonadas en Filipinas solo servís para justificar el expediente. Ellos no se creen España, tú sí. Y como en Filipinas os envían a una batalla perdida hace tiempo. Por su incompetencia y malicia. Mientras nosotros aplaudimos los Mossos y les pagamos decentemente a vosotros os envían siempre al peor lugar de la peor de las maneras y en las peores condiciones. Sóis prescindibles para vuestros mandos y especialmente vuestros políticos.



Y ¿sabes una cosa querido agente? Cuando os miramos a los ojos no os odiamos. No podemos. No puedes odiar a quien es una víctima de unos políticos españoles que no han estado a la altura. Pero que os recibamos con claveles, canciones y no os odiemos no significa que lo único que deseamos para vosotros es que marchéis. Volváis a vuestras casas y cuarteles. A hacer el trabajo para el que os entrenaron. A proteger a vuestras familias, a vuestros amigos, al resto de españoles. A luchar contra los verdaderos crímenes. Mientras estáis aquí, los terroristas, los contrabandistas, los narcotraficantes, los mafiosos, los delincuentes de verdad se sienten más seguros.



Porqué estimado Guardia Civil, a ti no te entrenaron para enfrentarte a una rebelión cívica y pacífica y perseguir material de reprografía. Esto es trabajo de tus políticos. Te han puesto a limpiar la basura que ellos mismos han creado. Siento este papel, pero entiende que el mío es ponértelo muy difícil y de forma pacífica. No es nada personal.