El Govern torna a enviar els informes a Montoro però sense la signatura de Junqueras

La interventora de la Generalitat ha tornat a enviar al ministeri d'Hisenda els informes setmanals de pagaments que li exigeix l'Estat. La Generalitat ho havia deixat de fer la setmana passada per ordre del vicepresident, Oriol Junqueras. Dimecres passat, la interventora va enviar una carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, on li comunicava que deixava d'informar sobre els certificats de pagament setmanals, una mesura que el govern espanyol havia imposat a la Generalitat el passat mes de juliol. A la carta, al·legava que ho feia per ordre del seu superior.Tot i això, fonts d'Hisenda han confirmat que la interventora ha canviat de parer i ha tornat a enviar tots els certificats que tenia endarrerits, aquest cop, però, sense la signatura de Junqueras. I és que Montoro va anunciar que havia ordenat a la fiscalia que investigués la decisió de la interventora. Una decisió que suposava, per primer cop, que el govern espanyol assenyalés directament a un funcionari públic per col·laborar amb el referèndum.El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha confirmat el canvi d'actitud de la interventora i ha assegurat que "ningú els ha explicat aquest canvi de criteri". Així, ha afegit que els informes han arribat aquest dimecres -en concret, dos-, que s'estan estudiant i que també requeriran més informació a la Generalitat. "Això que ha fet la interventora és el que cal fer, seguir complint la legalitat vigent", ha valorat.La interventora, Rosa Vidal Planella, ha fet aquest moviment amb el consentiment de la conselleria de Vicepresidència i Economia i Hisenda, segons informen fonts d'aquesta, que afegeix que es tracta d'una actuació que busca protegir la funcionària de l'actuació de la Fiscalia. I és que, com recorden, els dirigents independentistes volen aïllar els treballadors públics de la pugna política i de les possibles conseqüències judicials.La decisió de deixar d'enviar els informes setmanals va portar que el divendres el consell de ministres aprovés una ordre que suposava la intervenció de les finances de la Generalitat i que s'ha fet efectiva aquest mateix dimecres . De fet, les mateixes fonts de Vicepresidència i Economia i Hisenda expliquen que aquesta decisió s'emmarca també en el recurs que es va presentar al Tribunal Suprem contra la intervenció, després que ho aconsellessin els advocats de l'executiu.En aquest sentit, l'equip de Junqueras no entén com és que, malgrat haver tornat a rebre els informes i, per tant, complir amb les exigències del ministeri, Montoro ha aplicat la intervenció anunciada. I és que la certificació del vicepresident català no era necessària, segons el que es va dictar el juliol, i aquest va decidir voluntàriament centralitzar aquesta funció i fer-se'n responsable. En tot cas, fonts del departament confirmen que aquests dies estan notant l'execució de la intervenció i, per tant, l'Estat passarà a efectuar els pagaments propis de la Generalitat i a validar cadascuna de les despeses.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)