VÍDEO La CUP espera la Policia espanyola ballant a ritme de Txarango

La CUP ha decidit passar ballant l'espera d'una possible entrada de la Policia Nacional a la seva seu #1O pic.twitter.com/KGnbHyMQI8 — Mireia Esteve Cols (@MireiaEsteve) 20 de setembre de 2017

Tothom al carrer!! — Txarango (@txarango) 20 de setembre de 2017

Agents de la Policia Nacional espanyola encaputxats han envoltat la seu de la CUP aquest migdia , segons ha informat la formació a través del seu compte de Twitter. Els militants que es troben a davant l'edifici han decidit passar l'espera d'una possible entrada de les forces policials cantant i ballant, tal com mostra un vídeo penjat a Twitter per Mireia Esteve.Concretament, la cançó que han triat els membres de la formació per amenitzar l'espera és el nou tema que el grup Txarango ha llançat a favor del referèndum , titulat Agafant l'horitzó. La cançó compta amb la col·laboració de Gemma Humet, Aspencat, Cesk Freixas, Les Kol·lontai i Ascensa Furore. Precisament, el tema està vinculat a la campanya de la CUP per al referèndum "Viure vol dir prendre partit".En el vídeo es pot veure una multitud de persones que estan congregades davant la seu de la CUP, algunes assegudes a terra. D'altres, aprofiten per passar-ho bé mentre canten i ballen. La seu es troba situada al número 180 del carrer Casp de Barcelona.

