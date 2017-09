La premsa espanyola silencia les protestes per l'ofensiva de l'Estat contra el Govern

Els principals diaris espanyols estan cobrint l'ofensiva de l'Estat contra el govern català sense posar atenció en les protestes de la ciutadania i centrant-se en les detencions dels alts dirigents de l'executiu de Carles Puigdemont. Tanmateix, des d'aquest matí, milers de persones s'han mobilitzat arreu del país per condemnar les actuacions del govern espanyol i defensar el referèndum. A les edicions digitals de les principals capceleres espayoles, però, aquesta informació no és la més rellevant i queda relegada a un segon pla."La Guardia Civil deté l'equip de Junqueras per al referèndum""La Guàrdia Civil deté 14 organitzadors del referèndum""La Guàrdia Civil desactiva l'1-O amb la detenció de 14 alts càrrecs""Detingut el nucli dur del referèndum per preparar 'estructures d'estat' per al 2-O"

