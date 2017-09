​L'Estat atraca un segon vaixell al port de Tarragona a les portes del referèndum

Un creuer amb bandera italiana ha atracat aquest dimecres al moll d'Andalusia del Port de Tarragona. Segons fonts del mateix port, el govern espanyol va donar instruccions aquest dimarts que donessin permís per al vaixell de la companyia Grandi Navi Veloci per una llarga durada.El creuer atracat al port tarragoní és el GNV Azzurra, amb capacitat per a 2.180 passatgers, segons el web de la companyia , i tot apunta que servirà com a allotjament d'agents de la policia que vindrien de reforç a Catalunya per evitar l'1-O, tot i que no s'ha comunicat de manera oficial.Aquest no és el primer cop que arriben aquest tipus de peticions des de Madrid -i també sense donar cap tipus de justificació-, però és insòlit que enviï un creuer. També és poc comú que, malgrat ser un creuer, el vaixell no es trobi a la terminal de creuers, sinó en un dels molls de la infraestructura portuària.Aquesta mateixa situació s'ha viscut avui al port Barcelona, ja que aquest matí ha atracat un vaixell al moll de Lepant del Port de Barcelona per allotjar una part dels reforços policials que aquests dies ha enviat a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre. L'embarcació és un ferri fletat per l'Estat que té una capacitat per a 600 persones.

Més informació, des del minut a minut de NacióDigital

