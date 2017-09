Primavera Sound es mulla a favor de les institucions del país

El Primavera Sound pren partit per la democràcia i per les institucions catalanes. Ho fa en uns moments especialment convulsos que afecten per igual tots els agents de la societat catalana, inclòs també el cultural. "Volem manifestar públicament el nostre suport a totes les institucions, entitats i persones que durant les darreres hores estan patint aquesta agressió als seus drets civils més fonamentals", expliquen.El festival de referència de la música independent, amb centenars de milers de seguidors arreu del món, demostra que no és aliè a la realitat que viu el país. En el comunicat, publicat via Twitter, afirma que el certamen "ni pot ni vol quedar-se callat davant els esdeveniments que han tingut lloc els darrers dies a Catalunya i especialment avui a Barcelona, la ciutat que acull el festival". Primavera Sound acaba el comunicat tot instant "a l'expressió serena, cívica i pacífica de totes aquelles persones que se sentin agredides. Que avui som tots i totes".

