Concentració a la Puerta del Sol del Madrid contra l'operació de la Guàrdia Civil

Hoy nos vemos en la Puerta del Sol para defender el diálogo, el acuerdo y una solución política. Nos vemos para #DefenderLaDemocracia. pic.twitter.com/08grjNK0KQ — PODEMOS (@ahorapodemos) September 20, 2017

La plataforma Madrilenys pel Dret a Decidir ha convocat una manifestació aquest dimecres a Madrid per protestar contra els escorcolls i detencions d'alts càrrecs pel referèndum. La concentració tindrà lloc a la plaça de la Puerta del Sol a les 19.30 h. d'aquesta tarda. Membres d'ERC, el PDECat i Units Podem ja han confirmat que hi participaran.Els republicans ja han confirmat que estaran representats per les diputades Ester Capella, Teresa Jordà, Jordi Salvador i Joan Capdevila. Per part d'Units Podem hi assistiran Ione Belarra, Pablo Echenique, Gloria Elizo, Íñigo Errejón, Rita Maestre, Ramón Espinar, Lorena Ruiz Huerta. Per IU hi anirà el coordinador federal, Alberto Garzón.Madrilenys pel Dret a Decidir és la convocant d'un acte sobre el referèndum que un jutge de Madrid va suspendre , però que es va dur a terme igualment en una altra ubicació amb un gran èxit d'assistència . En aquesta ocasió, els convocants es concentraran sota el lema "Per les llibertats democràtiques i el dret a decidir", per protestar contra "la censura, els escorcolls i les detencions per impedir que el poble català voti i decideixi".

