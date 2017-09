Tot el que ha passat avui, resumit en una foto excepcional

El procés sobiranista, fins ara, ha excel·lit per la seva manca de violència. Fins i tot aquests dies, en un operatiu repressor de l'Estat contra el referèndum com mai s'havia vist , els catalans han tingut el cap fred i no hi ha hagut cap incident considerable. Ans al contrari, molts manifestants, davant dels llocs on s'han fet els escorcolls, han lliurat clavells a la Guàrdia Civil.Per això, la foto que us reproduïm a sota, que ha publicat Igor Meltxor al seu Twitter, reflecteix i resumeix en certa manera tot el que s'ha viscut aquests dies: un pallasso amb bon humor i sense violència, al costat d'un dels soldats de l'estat, armat fins a les dents. Meltxor, escriptor, investigador i analista polític, ha fet un tuit amb la foto on diu explícitament: “Ja han perdut”.Qui apareix a la foto amb el nas de pallasso és el regidor de Cultura, Infància i Joventut, i Igualtat de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (el Bages), Jordi Pesarrodona, que ja s'ha fet viral a les xarxes socials. Amb la voluntat de cridar a la revolució dels somriures, el també actor i comediant, s'ha posat un nas de pallasso i s'ha col·locat al costat dels guàrdies civils que vigilaven el departament de Governació, a la Rambla."El que estan fent és absolutament il·legal, però per molt que ens provoquin no aconseguiran evitar que votem", ha sentenciat l'edil, tot aprofitant per demanar a la població catalana que utilitzi "els somriures, els clavells i els nassos de pallasso".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)