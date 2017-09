La Fiscalia perseguirà les campanyes que «assenyalin» alcaldes contraris a l'1-O

José Manuel Maza Foto: Europa Press

La Fiscalia General de l'Estat, dirigida per José Manuel Maza, ha ordenat aquest dimecres que es persegueixin les campanyes que assenyalen els alcaldes contraris al referèndum. En les instruccions traslladades a la Fiscalia Superior de Catalunya i a les Fiscalies de cada demarcació, indica que aquestes campanyes podrien ser constitutives d'un delicte d'odi.La cúpula del ministeri públic fa referència a les notícies aparegudes en mitjans "sobre presumptes amenaces i coaccions rebudes per alcaldes, funcionaris i particulars que s'oposen a col·laborar en el referèndum il·legal d'autodeterminació".L'ordre de Maza assegura que aquestes campanyes "suposen un atac contra la pacífica convivència a Catalunya i una greu pertorbació dels drets, no només de les persones destinatàries de les amenaces, sinó de la població en el seu conjunt" perquè "llencen un missatge coactiu general dirigit a totes les autoritats, funcionaris i ciutadans defensors de l'estat de dret i l'ordenament constitucional".També dona instruccions perquè els Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional espanyola informin sobre aquestes campanyes i "procedeixin a la retirada dels cartells o pasquins intimidatoris".

