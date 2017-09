Clam unànime dels professionals catalans en defensa de les llibertats i la democràcia

La Guàrdia Civil desplegada a Sabadell Foto: Juanma Peláez

Diversos col·lectius de professionals han redactat missatges en suport al Govern, condemnant els escorcolls i les detencions indiscriminades que s'estan realitzant des de fa dies a Catalunya."La llibertat de premsa és un dels pilars fonamentals del sistema democràtic. Uns mitjans lliures de censura i d’amenaça per part dels governs garanteixen un sistema comunicatiu ric i divers i una ciutadania informada. Som professionals compromesos amb un exercici responsable del periodisme, de la comunicació -inclosa la publicitat-, en un sentit ampli i la defensa de la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa, principis fonamentals en una societat plural i democràtica. Uns principis reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 19), el Conveni Europeu dels Drets Humans (art. 10) i a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (art. 11). Fins i tot a la Constitució Espanyola (art. 20)" (L legir comunicat sencer )."Davant d’aquests fets, l’Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya vol mostrar tot el nostre suport als mitjans de comunicació i entitats privades que han patit aquestes situacions més pròpies d’un estat d’excepció que no pas d’una democràcia consolidada. Així mateix, pronunciar la nostra més absoluta condemna davant de les nombroses actuacions de registre i decomís policials dutes a terme sense respectar els mínims drets fonamentals" (L legir comunicat sencer ).L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) condemna les entrades i escorcolls indiscriminats i aleatoris que s’estan produint a la ciutat de Barcelona en diferents despatxos d’advocats i domicilis particulars. Aquests escorcolls se sumen als que s’estan duent a terme en edificis públics de la Generalitat de Catalunya.A la vista dels greus fets que s’estan produint en els darrers dies a Catalunya, i especialment en el dia d’avui, clarament pertorbadors de la pau social, el Consell de l’Advocacia Catalana, en representació dels 14 Col·legis d’Advocats catalans, vol manifestar:"El Consell de l’Advocacia catalana condemna fermament les entrades i escorcolls indiscriminats i arbitraris que s’estan produint en diferents indrets de Catalunya en edificis públics de la Generalitat, en entitats privades, en domicilis particulars i en despatxos d’advocats, i que a més vulneren de manera flagrant la Llei d’enjudiciament criminal en tot allò relatiu a les condicions en què s’han de fer les entrades i registres" (...) ( Llegir comunicat sencer) "Una vintena de col·legis i associacions professionals hem signat i fet públic el document: “Col·legis i Associacions Professionals de Catalunya davant del referèndum de l'1 d'octubre”, a través del qual demanem que els ciutadans de Catalunya puguin exercir tots els seus drets democràtics, entre ells els de vot i d’expressió, sense limitació i en llibertat. Els col·legis signants reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país i reiterem el nostre suport al Dret a Decidir dels ciutadans de Catalunya"."La Federació d'Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, la FaPaC, fidel al seu compromís històric i estatutari en la defensa d'una escola catalana -model d’escola de futur i amb una base consolidadament democràtica- impossible d’existir en una societat en què la democràcia, els drets socials, la llibertat d’expressió i el dret a decidir puguin ser vulnerats i base de qualsevol voluntat o opinió política o social, condemna qualsevol acció que pugui impedir el ple exercici d’aquests drets". ( Llegir comunicat sencer "Els sota-signants, rectors i rectora d’universitats públiques catalanes (UAB, UdG, UPF, UB, UdL, URV, UPC i UOC), davant de la situació que viu Catalunya, condemnen els episodis coercitius de la llibertat d’expressió que s’estan produint en els darrers dies. Reivindiquem el diàleg com l’única via possible per l’enteniment en democràcia des del convenciment que la llibertat d’expressió i el respecte a l’altre i a les lleis són pilars essencials i irrenunciables de la democràcia. La visió universal que és pròpia de la universitat obliga a fixar-se en els valors més fonamentals que estan a la base de la convivència i els drets de les persones. Totes les autoritats i institucions han d’actuar amb un respecte escrupolós a aquests valors originals de la democràcia i de la llibertat"."En aquests dies, demanem a tots els catòlics que preguin, que demanin la benedicció de Déu sobre Catalunya, que viu un moment delicat de la seva història. Demanem també a Déu per totes les persones que tenen la responsabilitat en el govern de les diferents administracions públiques, de la gestió del bé comú i de la convivència social. L’Església vol ser ferment de justícia, fraternitat i comunió, i s’ofereix per ajudar en aquest servei en bé del nostre poble. Animem tothom, especialment els laics cristians, a ser responsables i compromesos en la vida pública, per avançar en el camí del diàleg i de l’entesa, del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau. Que el seny i el desig de ser justos i fraterns ens guiï a tots". ( Llegir comunicat sencer) "Davant dels fets que s’estan produint aquest dimecres a Barcelona i a altres ciutats del país, Metges de Catalunya (MC), sindicat majoritari a la sanitat catalana, manifesta la seva defensa inequívoca de les institucions catalanes. L'organització mèdica censura les actuacions de les forces de seguretat de l’Estat contra el Govern de la Generalitat, les institucions públiques i els seus alts càrrecs. “La situació traspassa la qüestió estrictament política i cal defensar la democràcia, els drets i les llibertats fonamentals del poble català”. Per aquest motiu, MC s’adhereix a les diferents mobilitzacions convocades per les organitzacions de la societat civil". "La comunitat universitària i de recerca de Catalunya manifesta el suport al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i la voluntat de votar SÍ. La possibilitat de participar en la construcció d’un nou estat, l’estructura del qual ens permeti desenvolupar més satisfactòriament les nostres potencialitats individuals i col·lectives, ens il·lusiona. L’alternativa, si hi renunciem, és continuar subordinant les nostres vides a l'arbitrarietat d'un estat que ens és majoritàriament hostil. ( Llegir comunicat sencer )."El Síndic demana que les actuacions del Govern espanyol respectin el codi de drets internacional i el marc legal establert a l'Estat democràtic i constitucional. Tenint en compte els esdeveniments succeïts a Catalunya durant les darreres hores, i com a continuació de la carta que vaig adreçar el proppassat 15 de setembre a diverses institucions europees apel·lant al diàleg entre totes les institucions implicades, com a Síndic de Greuges de Catalunya, emeto aquest comunicat per manifestar públicament diversos fets recents que considero que poden haver transgredit la legalitat vigent, amb possibles noves agressions a drets fonamentals". (Llegir comunicat sencer). "Com a organitzacions representatives del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació i la Taula del Tercer Sector volem expressar el nostre absolut rebuig davant les actuacions que s’estan produint contra les institucions catalanes. Representem a milers d’entitats que treballen per la defensa dels drets socials i civils de les persones i, en aquest sentit, considerem que aquests esdeveniments constitueixen una vulneració dels drets i de les llibertats fonamentals. Per tot això, donem ple suport a les institucions catalanes i refermem el nostre compromís amb la democràcia"."El rebuig a les darreres actuacions del Govern espanyol del Partit Popular contra les institucions catalanes, amb la vulneració repressiva i autoritària dels drets i les garanties més fonamentals i amb l’extralimitació de la Fiscalia sense autorització judicial. La indignació davant una manera d’actuar arbitrària i contraproduent en un moment en què cal que imperi el bon sentit, el diàleg, la convivència, la dignitat de les persones i el respecte als principis bàsics de la democràcia (...) ( Llegir manifest sencer )."Primavera Sound ni pot ni vol quedar-se callat davant els esdeveniments que han tingut lloc els darrers dies a Catalunya i especialment avui a Barcelona, la ciutat que acull el festival. Per això, volem manifestar públicament el nostre suport a totes les institucions, entitats i persones que durant les darreres hores estan patint aquesta agressió als seus drets civils més fonamentals. (...) Primavera Sound instem a l'expressió serena, cívica i pacífica de totes aquelles persones que se sentin agredides. Que avui som tots i totes"."En aquest moment crític per a les nostres llibertats, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) dona suport a les institucions catalanes i serà al carrer defensant les llibertats civils i la democràcia"."Davant la gravetat de les operacions de la Guàrdia Civil a Catalunya, i responent a les mesures antidemocràtiques que el govern espanyol està impulsant per impedir el referèndum de l'1 d'octubre, Gure Esku Dagovol vol expressar el següent: Estem molt preocupats amb la intervenció de l'Estat a Catalunya i denunciem fermament els últims esdeveniments: les detencions dels catorze càrrecs de la Generalitat, i els registres i les persecucions policials i judicials constants. De facto, Catalunya està en un estat d'excepció, en el qual s'estan violant massivament els drets civils i polítics. Creiem que el que està succeint és alarmant i inacceptable. És hora de dir prou" ( Llegir manifest sencer) "Enfront de la intervenció, agressió i cop d'estat perpetrat pel govern espanyol utilitzant a una força militar que ha detingut a càrrecs electes del Govern de Catalunya i a membres de partits polítics independentistes catalans, assaltant les institucions sense suport legal per a la vigència d'un estat d'excepció, en una clara envestida a les normes processals, constitucionals, de la Unió Europea i dels tractats internacionals. Els casals Catalans del Con Sud i la comunitat catalana a la qual representem expressen la més absoluta condemna i reafirmem el seu suport al dret a decidir en el referèndum d'independència convocat per l'1 d'octubre, on els catalans lliurement i pacíficament decidiran el seu futur".

