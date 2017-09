Colau anima el sobiranisme a «mobilitzar-se» unit per defensar l'autogovern

Després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi acusat l'Estat de suspendre «de facto» l'autogovern de Catalunya i que el sobiranisme civil hagi fet una crida a manifestar-se de forma permanent en defensa de les institucions catalanes, l'alcaldessa de Barcelona, ha denunciat el dany de les decisions preses pel govern espanyol i ha expressat la seva solidaritat amb el Govern. Colau ha animat el sobiranisme a "mobilitzar-se" unit en defensa de l'autogovern de Catalunya i les institucions catalanes. "És necessari que ens mobilitzem", ha detallat.En una compareixença a la sala gòtica de l'Ajuntament de Barcelona, Colau ha exigit a Mariano Rajoy que "rectifiqui" i "aturi aquesta deriva repressora". "En democràcia, sempre hi ha temps per al diàleg", ha insistit Colau, que ha culpat el govern del PP de liderar uns fets "inaudits en democràcia". L'alcaldessa ha reblat que l'estratègia del president espanyol no aturarà la determinació del poble per defensar els seus "drets fonamentals". "S'equivoca Rajoy si creu que amb aquesta estratègia el poble de Catalunya tindrà por", ha expressat Colau.L'alcadessa ha subratllat el "màxim respecte" de l'Ajuntament "a la convocatòria de l'1 d'octubre" i ha apuntat que les decisions preses per l'executiu del PP probablement "incentivaran una mobilització encara més massiva". "Sortirem al carrer per defensar les llibertats que tant ens ha costat conquerir", ha insistit l'alcaldessa, que ha agraït el to "cívic" i "pacífic" de les proteses.

