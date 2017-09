El govern espanyol reivindica que respecta «més que ningú» l'autogovern català

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Lluny de donar el seu braç a tòrcer, el govern espanyol segueix mantenint la seva estratègia policial i judicial contra el referèndum de l'1 d'octubre. "Puigdemont ja fa temps que va deixar de representar tota la societat catalana", mentre que el govern d'Espanya "representa i vetllarà pels drets de tota la societat catalana" i per aquells que "com els seus pares i avis volen seguir essent catalans, espanyols i europeus". És la resposta que ha donat el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, al missatge que ha llançat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont , després de les detencions d'aquest dimecres per l'1-O, en què ha acusat l'executiu espanyol d'haver suspès de facto l'autogovern de Catalunya.Segons Méndez de Vigo, "el govern [espanyol] respecta més que ningú l'autogovern de Catalunya, amb el que ha col·laborat sempre lleialment", ha dit, mentre que Puigdemont "ha posat les institucions de tots al servei d’uns pocs". Méndez de Vigo ha fet aquestes manifestacions en una declaració institucional sense preguntes des del Congrés, on ha assegurat que Puigdemont "porta tant de temps a les ordres de la CUP que s'ha oblidat dels fonaments de la democràcia".En aquest sentit ha assegurat –en contraposició a les paraules del president de la Generalitat- que "l’únic risc per a la democràcia seria que el govern permetés que els secessionistes aconseguissin el seu objectiu de liquidar la Constitució i l’Estatut". Segons el portaveu del govern espanyol, aquesta suposada vulneració de l'Estat de dret per part dels independentistes "no passarà". "Ningú està per sobre de la llei i quan algú pretén posar-se sobre la llei l'Estat té el deure i actua en defensa dels drets de tots, no només d’una part".El govern espanyol insisteix que les actuacions contra l’1-O són obra de la Justícia i que a l’Estat hi ha separació de poders. "Ningú està per sobre de les ordres de jutges i fiscals, que són independents en un estat de dret, ni per sobre les sentències del TC", ha dit.En aquest sentit, ha assegurat que "el que no és democràcia" és "desobeir les lleis i buscar en manifestacions de carrer una legitimitat que no té", i ha expressat el "suport" del govern espanyol als jutges, fiscals i forces de seguretat que estan actuant "en defensa de la legalitat".

