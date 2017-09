VÍDEOS Mobilitzacions arreu del país en contra de l'operació de la Guàrdia Civil

VÍDEO Crits de «votarem» i «Els segadors» del miler de persones concentrat a la plaça Major de Vic https://t.co/ucUbJO5V2w #osona pic.twitter.com/Rn3Kjnrss9 — NacióDigital (@naciodigital) 20 de setembre de 2017

Convocatòria al Ripollès. Foto: ANC Ripollès

Centenars de persones han respost a la crida per concentrar-se davant la Delegació del Govern a l'Ebre. Foto: Sílvia Berbís

Concentració de treballadors municipals a Sant Celoni a favor de la democràcia Foto: NBM

Plaça del Vi de #Girona ara mateix. Plena de gom a gom. Presents lamajoria d'alcaldes de la demarcació. pic.twitter.com/W6Ar03l4lx — CatInfo Girona (@Cati_Girona) 20 de setembre de 2017

La macrooperació que la Guàrdia Civil està duent a terme contra l'operatiu tecnològic i els webs del referèndum , que inclou diverses detencions i escorcolls a seus del Govern, ha aixecat una potent reacció de la ciutadania, primerament a Barcelona on han tallat la Via Laietana i la Gran via, i després a diversos punts del país. En aquest recull s'inclouen els principals actes que s'han fet o programat, a través de les edicions territorials deA les dues del migdia, un miler de persones s'han concentrat a la plaça Major de Vic, on han clamat a favor del referèndum del pròxim 1 d'octubre. Crits de "Votarem!", "No tenim por" o Els segadors han ressonat amb força. Entre els manifestants, hi havia l'alcaldessa Anna Erra.Citant Vicent Andrés Estellés, l'Ajuntament de Berga ha convocat, aquest dimecres a les 20.00 hores, una concentració a la plaça de Sant Pere, per donar suport al Govern i protestar per les detencions de la Guàrdia Civil. Així mateix, s'han convocat altres mobilitzacions al Berguedà, com la de Gironella, Guardiola de Berguedà, Bagà, Casserres, Avià, Puig-reig, Saldes o Cercs.L'ANC del Ripollès, conjuntament amb el PDeCAT, ERC, CUP, Òmnium i JNC, ha convocat una mobilització aquest dimecres a les 20.00 hores a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll, en defensa de les institucions i de la democràcia. També a Campdevànol s'ha convocat una mobilització a la mateixa hora.Més de mig miler de persones han respost este migdia a la convocatòria d’urgència feta per la delegació del Govern a les Terres de l’Ebre per concentrar-se pacíficament davant la seu de Tortosa en protesta per l’assalt de la Guàrdia Civil a les institucions catalanes.Els treballadors de l'Ajuntament de Sant Celoni s'han concentrat espontàniament a tres quarts d'una d'aquest migdia davant l'edificiu consistorial en defensa de la democràcia i la llibertat d'expressió.L’Escoltisme Català contribueix a l’educació d’infants i joves, des de l’educació en valors, perquè esdevinguin ciutadans lliures, crítics i compromesos; perquè esdevinguin motor de canvi en la construcció d’un país i un món millor; perquè esdevinguin agents de transformació social. Ara més que mai, volen ser un espai de debat i de diàleg per reflexionar sobre la situació que viu el nostre país, sobre la democràcia i sobre la llibertat d’expressió."Defensem des de la no-violència les nostres institucions!". Aquest migdia a la una s'ha convocat una concentració a la Plaça de l'ajuntament de Solsona per protestar per les detencions de la Guàrdia Civil.L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han convocat aquets dimecres a les dues del migdia una manifestació a la plaça de la Paeria de Lleida en defensa de la democràcia.ho ha seguit amb un vídeo en directe.Més de 2.000 persones han acompanyat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i l'alcalde de Palafrugell (Baix Empordà), Josep Piferrer, des de la plaça del Vi fins al Palau de Justícia de Girona. Davant l'allau repressiva la plataforma unitària Girona Vota convoca a la plaça de la Constitució avui a les 20:00 h.Les entitats i els partits manresans vinculats a la campanya Manresa pel Sí, així com també el Comitè de Defensa del Referèndum a Manresa han convocat, per aquest dimecres a dos quarts de vuit del vespre, una concentració a la plaça Sant Domènec per protestar contra l'actitud del govern espanyol després que aquest matí la Guàrdia Civil hagi detingut diversos càrrecs de la Generalitat.En una declaració institucional feta pública aquest migdia, es reafirmen en el compromís amb el diàleg entre les institucions com a única via per assolir acords i solucions polítiques.Ajuntaments, entitats i forces polítiques de la Garrotxa han convocat tota la ciutadania aquest vespre a les vuit per manifestar-se contra les detencions hagudes i per la defensa de les llibertats i drets arrabassats, seguint la crida tant del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)