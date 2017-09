La Guàrdia Civil localitza 10 milions de paperetes a una nau de Bigues i Riells

Les paperetes requisades a Bigues i Riells. Foto: Ministeri de l'Interior

La Guàrdia Civil ha requisat entre uns milions de paperetes per votar al referèndum de l'1 d'octubre en una nau a Bigues i Riells (el Vallès Oriental). En aquest lloc s'hi ha trobat paperetes amb les opcions del "sí" i el "no" i altre material relacionat amb la convocatòria, com actes de constitució de taules, de recomptes i d'incidències, entre d'altres.En el marc d'aquesta diligència policial s'ha detingut dues persones, el propietari de la nau i advocat, Pau Furriol Fornells, i Mercedes M. Martos.Dotzenes de persones s'han concentrat a l'exterior de la nau, per protestar contra l'operatiu policial.La Guàrdia Civil ha desplegat aquest dimecres un ampli dispositiu en diverses seus de la Generalitat, amb un total de quaranta escorcolls i tretze detencions, fins al moment.

