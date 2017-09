L'ANC i Òmnium convoquen una gran mobilització diumenge a tots els ajuntaments

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, abans de la roda de premsa Foto: Josep Maria Montaner

Els sindicats fan costat a les mobilitzacions i Joan Ignasi Elena crida la "unitat" i la "determinació" per defensar les institucions

Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde de Barcelona, segueix l'acte de les entitats des de la Plaça Sant Jaume

Una trentena d'entitats del país s'han mobilitzat d'urgència aquest dimecres davant dels escorcolls i detencions de la Guàrdia Civil a seus i alts càrrecs del Govern per impedir el referèndum de l'1-O. En una roda de premsa a Plaça Sant Jaume, més a prop de l'Ajuntament que del Palau de la Generalitat, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han demanat a "tota la ciutadania" a dirigir-se a Rambla Catalunya amb la Gran Via de Barcelona, on hi ha la seu del departament d'Economia. "Avui tenim un Govern fort, a qui els catalans devem tota l'autoritat", ha insistit. Jordi Sànchez, president de l'ANC, ha convocat per aquest diumenge tota la ciutadania davant de totes les places dels ajuntaments del país."Som aquí per respondre l'atac a la democràcia", ha assegurat Eulàlia Solé, presentadora de l'acte. Cuixart li ha agafat el relleu i ha indicat que l'objectiu és "molt clar". "Hi ha una suspensió de l'autonomia en tota regla. Davant d'això, de manera serena i tranquil·la, però ferma i contudent, cridem el poble de Catalunya a defensar la democràcia i les nostres institucions", ha apuntat el president d'Òmnium Cultural. "Fem també una crida a la Unió Europea perquè el que s'està vulnerant a Catalunya són drets com la llibertat d'expressió i la llibertat d'associació, independentment del que es voti l'1-O", ha apuntat.Sànchez ha reclamat a la ciutadania que mantingui el comportament "cívic" dels últims anys, tot i que ara l'Estat ha decidit "declarar la guerra" als catalans. "Ha arribat el moment de la resistència pacífica, del compromís amb la presència nostra al carrer, de demostrar a tot el món que no ens faran callar unes quants dotacions de la Guàrdia Civil", ha assegurat el president de l'Assemblea.El dirigent sobiranista ha reclamat que avui "tots els ciutadans" vagin cap a Rambla Catalunya amb Gran Via, a la seu del departament d'Economia, que "ja aglutina desenes de milers de persones al carrer". "Convoquem a la gran mobilització que hi haurà en defensa de la democràcia", ha apuntat en referència a l'1-O. "No va poder acabar amb nosaltres el franquisme, no ho faran ara", ha insistit Cuixart.A la roda de premsa hi han participat Javier Pacheco i Camil Ros, màxims dirigents de CCOO i la UGT, respectivament, així com també Joan Ignasi Elena, portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum. Representants de partits, com ara Marta Pascal i Lluís Corominas, (PDECat), Marta Rovira (ERC), Lluís Llach (Junts pel Sí) i dirigents de Catalunya Sí que Es Pot (CSQEP) també han fet costat a la convocatòria. Per part d'aquest grup parlamentari hi ha Albano Dante Fachin, Joan Giner -els dos diputats de Podem- i Joan Josep Nuet, mentre que representant Catalunya en Comú hi ha Elisenda Alamany, portaveu de la formació."Això no va d'independència, això va de democràcia. Que quedi clar: aquest poble defensarà les seves institucions perquè les institucions del poble de Catalunya no són de ningú, sinó del poble de Catalunya", ha ressaltat Joan Ignasi Elena, que ha tancat l'acte. "Ho farem de forma pacífica, cívica, amb molta determinació i amb molta unitat", ha insistit el portaveu del Pacte Nacional. "Sempre serem un sol poble que vol decidir i que no se li arrabassarà aquest dret", ha recalcat.Camil Ros ha demanat la "llibertat immediata" dels detinguts, i ha demanat donar "escalf" a tots els treballadors públics, que estan "patint molt". "Estem aquí en defensa de les institucions catalanes. Avui hem de defensar la democràcia", ha apuntat el màxim dirigent de la UGT, que ha evocat l'any 1936. "Ens volen nerviosos i emprenyades, però no se'n sortiran", ha assenyalat Ros."El que estem vivint avui no és només una mostra de manca de voluntat del PP de buscar una solució, sinó també un atemptat contra els drets fonamentals del poble de Catalunya", ha destacat Javier Pacheco. El màxim dirigent de CCOO ha indicat que el problema polític se solucionarà "quan exercim el nostre dret a decidir".Desenes de persones s'han manifestat al llarg del matí a la Plaça Sant Jaume, per on han anat desfilant tots els membres del Govern. Les entitats s'han saludat discretament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, abans que arrenqués l'acte. Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde, ha presenciat l'acte.

