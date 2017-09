VÍDEO EN DIRECTE L'independentisme es manifesta contra l'operació de la Guàrdia Civil

El procés català entra en fase de mobilització permanent. Milers de persones estan en aquests moments mobilitzades de forma pacífica i han tallat, per ara, la Gran Via de Barcelona i la Via Laietana en defensa de les institucions catalanes. Els estudiants també han intentat tallar la Diagonal. El sobiranisme ha sortit al carrer arran de la macrooperació desplegada per la Guàrdia Civil contra l'organització del referèndum . Hi ha tretze detencions d'alts càrrecs, una acció que aboca el país a una crisi institucionals sense precedents en democràcia.Desenes d'agents han entrat a primera hora a les dependències del Departament d'Economia, situat a la Rambla Catalunya, i a l'Institut Català de Finances, a la Gran Via; a més dels departaments de Governació, Exteriors (a Via Laietana) i Afers Socials de la Generalitat. D'altra banda, els agents també s'han personat a primera hora del matí al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat.El principal focus de mobilització està situat a la conselleria d'Economia i ha sigut allà on s'han començat a concentrar dirigents d'ERC, del PDECat i de Catalunya Sí que es Pot, així com els presidents de l'ANC, Jordi Sánchez; i d'Òmnium, Jordi Cuixart. Ha estat des d'allà mateix que han improvisat les accions de protesta i han demanat als ciutadans que de forma pacífica tallin carrers i es manifestin. "Sobretot, pacíficament. Ells volen que hi hagi violència", ha advertit el diputat republicà Joan Tardà."Votarem", "fora les forces d'ocupació" i "democràcia" són algunes de les proclames que criden els milers de ciutadans mobilitzats. També canten l'Estaca i els Segadors i reparteixen clavells responent a la crida a la mobilització pacífica.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)