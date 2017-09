La Policia espanyola envolta la seu de la CUP

Simpatitzants i militants de la @cupnacional, entre ells David Fernàndez, es concentren davant de la seu nacional https://t.co/tfoyPmTQWB pic.twitter.com/c9R3bhucvJ — NacióDigital (@naciodigital) 20 de setembre de 2017

L'exdiputat de la CUP, David Fernàndez, entre els concentrats a l'exterior Foto: CUP

La Policia Nacional espanyola envolta la seu de la CUP Foto: CUP

Militants de la CUP, a l'interior de la seu nacional. Foto: CUP

ATENCIÓ! Membres de la Policia Nacional encaputxats envolten la seu de la CUP, els militants som a dins #SensePor — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 20 de setembre de 2017

Agents de la Policia Nacional espanyola encaputxats es troben envoltant la seu de la CUP, segons ha informat la formació a través del seu compte de Twitter, on també han explicat que hi ha militants a l'interior. La seu es troba situada al número 180 del carrer Casp de Barcelona.Des de la formació informen que els agents no han entrat a la seu i demanen a la gent concentrar-s'hi de manera pacífica. Adverteix que la vintena de militants que s'apleguen ara mateix a la seva seu respondran amb "resistència pacífica" i fent "pes mort" en cas que la policia hi entri. Més enllà de la vintena de militants, a l'exterior hi ha centenars de persones. Entre ells, l'exdiputat de la formació, David Fernàndez.L'acció formaria part de la macrooperació que està duent a terme l'Estat contra el referèndum del proper 1 d'octubre , que compta amb almenys 13 detinguts i diversos escorcolls a conselleries, altres seus de la Generalitat i impremtes.

