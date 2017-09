PSOE guarda silenci sobre la repressió, Podem protesta i C's fa costat a Rajoy

Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, aquest dijous a la Moncloa Foto: Flickr PSOE

L'endemà que el Congrés evidenciés les diferències en el bloc constitucionalista en relació a l'estratègia del govern espanyol per aturar el referèndum , els diversos partits espanyols han tornat a evidenciar les seves diferències aquest dimecres, aquest cop pel que fa a l'operació iniciada a Barcelona amb detencions i escorcolls a diferents departaments de la Generalitat, empreses i cases particulars. Així, el PSOE ha decidit mostrar un perfil baix, Podem ha protestat contra les mesures i C's ha fet costat a Mariano Rajoy.La cúpula dels socialistes ha ordenat als seus diputats no fer declaracions als mitjans sobre Catalunya, segons Europea Press. Així, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, ha reaccionat simplement recordant que a Espanya, com en qualsevol estat democràtic de dret, registres com els efectuats en diverses seus del Govern català es fan "per decisió judicial" i ha assenyalat que el PSOE està preocupat per "la deterioració de la convivència, de la legalitat i del sentit de la democràcia a Catalunya".Al marge d'Ábalos, només els diputats socialistes José María Barreda i Soraya Rodríguez han fet declaracions als mitjans de comunicació. Barreda ha demanat un debat monogràfic sobre Catalunya al Congrés dels diputats "abans i després" de l'1 d'octubre, posició que no coincideix amb la de la direcció del PSOE, que veu més convenient esperar a que passi l'1 d'octubre per seguir complint amb l'acord segellat amb Mariano Rajoy per frenar el referèndum. Soraya Rodríguez, per la seva banda, ha parlat per explicar per què va trencar dimarts la disciplina de vot i es va abstenir, en lloc de votar en contra de la proposició no de llei plantejada per Ciutadans en suport a les mesures del govern espanyol a Catalunya.El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha donat suport a les detencions d'alts càrrecs i els emmarca dins de la normalitat perquè han dit "a cara descoberta" que pensen "saltar-se la llei. Ha assegurat, a més, que només el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pot impedir les detencions si renuncia al referèndum.Al seu torn, els diputats de Podem han abandonat els seus escons per concentrar-se davant del Congrés portant cartells on es llegia "Democràcia sí, detencions no". La concentració ha sumat les proclames d'un reduït grup de ciutadans que també han criticat l'actuació del govern espanyol. La portaveu de Podem a la cambra baixa, Irene Montero, ha dit que aquest dimecres s'ha "agreujat l'ofensiva antidemocràtica comandada pel govern del PP", i ha defensat que, des de la seva formació, no volen "presos polítics ni a Catalunya ni enlloc". "El Congrés ja ha dit que no a l'estratègia antidemocràtica del govern espanyol", ha manifestat, i fa una crida "des de la calma i la tranquil·litat" a la ciutadania perquè amb "exerceixi els seus drets democràtics".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)