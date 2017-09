VÍDEO Alta tensió amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra a Sabadell

Regidors de Sabadell, entre els concentrats Foto: Juanma Peláez

Matí tens a Sabadell. Després de la compareixença de l'alcalde Maties Serracant, on ha informat que no aniria a declarar tot i estar citat per la Fiscalia, una munió de gent s'ha concentrat a la porta del número 2a del carrer Sant Ferran de la Gran Via de la capital del Vallès Occidental, domicili de Joan Ignasi Sànchez, assessor de la consellera de Governació, Meritxell Borràs.En un moment d'aquesta concentració, que compta amb mig miler de persones, la Guàrdia Civil ha passat per darrere del seu propi cordó i ha carregat amb contundència contra la gent. Aquest gest ha provocat empentes i tensió entre els agents i els concentrats, tal com es pot veure en les imatges.Els manifestants han portat urnes de metacrilat i han replicat el gest de votar en diverses ocasions. A la concentració hi ha diversos regidors del consistori de Sabadell, així com l'alcalde Serracant, l'exalcalde Juli Fernàndez i el portaveu del PDECat, entre altres, com el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)