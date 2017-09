​L'Estat atraca un vaixell al Port de Barcelona per allotjar els reforços policials

El govern espanyol ha atracat un vaixell al moll de Lepant del Port de Barcelona per allotjar una part dels reforços policials que aquests dies ha enviat a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre. L'embarcació és un ferri fletat per l'Estat que té una capacitat per a 600 persones.Segons han explicat a l'ACN fonts del Port, inicialment no se li havia donat permís per atracar el vaixell i fer una estada llarga a la instal·lació. Posteriorment, però, l'Estat els va enviar una comunicació oficial fent la petició, i se'ls ha autoritzat a atracar al moll de Lepant a les 09.00 hores d'aquest dimecres.La policia espanyola ha reforçat el nombre d'agents a Catalunya arran del referèndum i ja la setmana passava preveia que la mobilització d'efectius aniria en augment. Es tracta preferentment d'agents de les unitats d'investigació, tot i que també altres grups no relacionats directament amb les funcions d'antidisturbis.Per la seva banda, l'Associació Unificada de Guàrdia Civils (AUGC) va denunciar fa uns dies que el cos "reté" a Catalunya uns 200 agents que s'havien d'incorporar a nous destins en altres comunitats autònomes.

Més informació, des del minut a minut de NacióDigital

