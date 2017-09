Policia Nacional i Guàrdia Civil anul·len els permisos dels agents a Catalunya

Un cotxe de la Guàrdia Civil a Terrassa ple de clavells Foto: Albert Segura

Les direccions generals de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, coordinades per la secretaria d'estat de seguretat del ministeri d'Interior, han cursat una instrucció que modifica el règim de vacances, permisos, llicències, jornada i horaris del personal que participa en el dispositiu extraordinari establert per garantir el compliment de la decisió del TC de suspendre el referèndum del proper 1 d'octubre a Catalunya.Així, quant a la Guàrdia Civil, el comunicat assegura que el seu director general, en ús de les atribucions que té conferides, i davant la suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC) del decret de convocatòria del referèndum d'autodeterminació de Catalunya per al dia 1 d'octubre, ha disposat modificar el règim de vacances, permisos, llicències, jornada i horaris del personal que participarà en el dispositiu extraordinari que s'establirà amb la finalitat de fer complir la resolució.Concretament, s'assegura que el període de vigència de la instrucció és del 20 de setembre al 5 d'octubre, ampliable si les circumstàncies així ho aconsellen. Durant aquest temps, excepte circumstàncies excepcionals, no es concedirà als guàrdies civils destinats o en comissió de servei a Catalunya vacances, permisos o llicències.Igualment, la direcció general de la Policia establirà un dispositiu extraordinari de seguretat en l'àmbit de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a fi de fer complir aquesta resolució del TC. La instrucció, signada pel director general de la Policia Nacional, recull, entre d'altres mesures, la necessitat d'establir un règim específic de vacances, permisos, llicències, jornada laboral i horari per als membres de la Policia Nacional que participin en aquesta dispositiva, en termes semblants que els acordats per la Guàrdia Civil.De la mateixa manera, el ministeri d'Interior assegura que excepcionalment, es podrà prorrogar aquest període de vigència si les circumstàncies així ho aconsellessin.De fet, el govern espanyol ha atracat un vaixell al moll de Lepant del Port de Barcelona per allotjar una part dels reforços policials que aquests dies ha enviat a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre. L'embarcació és un ferri noliejat per l'Estat que té una capacitat per a 600 persones. Segons fonts del Port, inicialment no se li havia donat permís per atracar el vaixell i fer una estada llarga a la instal·lació. Posteriorment, però, l'Estat els va enviar una comunicació oficial fent la petició, i se'ls ha autoritzat a atracar al moll de Lepant aquest dimecres al matí.La policia espanyola ha reforçat el nombre d'agents a Catalunya arran del referèndum i ja la setmana passava preveia que la mobilització d'efectius aniria in crescendo. Es tracta preferentment d'agents de les unitats d'investigació, tot i que també altres grups no relacionats directament amb les funcions d'antidisturbis.Per la seva banda, l'Associació Unificada de Guàrdia Civils (AUGC) va denunciar fa uns dies que el cos "reté" a Catalunya uns 200 agents que s'havien d'incorporar a nous destins en altres comunitats autònomes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)