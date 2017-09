La Guàrdia Civil deté alts càrrecs pel referèndum i els carrers s'omplen de protestes

Concentració per la presència de la Guàrdia Civil a Economia Foto: Adrià Costa

Agents de la Guàrdia Civil desplegats a Sabadell per efectuar una detenció. Foto: Juanma Peláez

Joan Tardà i Ramon Tremosa, davant la seu d'Economia. Foto: Adrià Costa

Un cotxe de la Guàrdia Civil, a la Rambla Catalunya. Foto: Adrià Costa

La Guàrdia Civil, a Tysystems. Foto: Cedida



Guàrdia Civil, a la seu del CTTI Foto: Cedida

La Guàrdia Civil ha iniciat aquest matí una macrooperació contra l'organització del referèndum que inclou, de moment, almenys 13 detencions d'alts càrrecs relacionades amb l'operatiu tecnològic i els webs del referèndum així com una vintena d'escorcolls a seus del Govern, empreses i domicilis particulars.Desenes d'agents han entrat a primera hora a les dependències del Departament d'Economia i Vicepresidència, situat a la Rambla Catalunya, on han tallat les línies de telèfon i la connexió a internet deixant el departament incomunicat. També ha entrat a l'Institut Català de Finances, a la Gran Via; a més dels departaments de Governació, Exteriors (a Via Laietana) i Afers Socials de la Generalitat. D'altra banda, els agents també s'han personat a primera hora del matí al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat.Agents de la benemèrita també han entrat a diverses empreses vinculades al Govern, com el Centre Tecnològic de Catalunya, TYSystems (que va fer el sistema informàtic del 9-N) i el consorci de l'Administració Oberta de Catalunya. La Guàrdia Civil també ha entrat al despatx del director de l'Agència Tributària, Eduard Vilà Marhuenda, i a la seu de la Fundació.cat.De moment la Guàrdia Civil ha realitzat un mínim de tretze detencions i una vintena d'escorcolls. Entre els arrestats hi ha Josep Maria Jové, secretari general d'Economia i Hisenda així com Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda. Pere Aragonès, secretari d'Economia, en canvi, no ha estat arrestat, com s'havia dit en principi. En el cas de Josep Maria Jové s'està escorcollant el seu domicili a les Franqueses.A banda, també hi ha altres alts càrrecs sota custòdia policial. Es tracta de Francesc Sutrias, director general de Patrimoni, alt càrrec del departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda; Josuè Sallent Rivas –a qui li han entregat una ordre d'escorcoll del domicili-, Oau Furriol Fornells, Mercè Martinez Martos i David Franco Martos, del CTTI; Xavier Puig Farré, d'Afers Socials; David Palancad Serrano, d'Afers estrangers i Joan Manuel Gómez, també d'Economia i Hisenda. Carles Puigdemont ha convocat una reunió d'urgència del Govern al Palau de la Generalitat . Paral·lelament, les cúpules dels partits independentistes també s'han reunit a Palau, en una sala diferent de la que acull la cita extraordinària i urgent del Govern. La presidenta del Parlament, per la banda, ha estat a Palau per estar informada de la situació.Just després de l'entrada al departament d'Economia, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'entrada al Departament és "una demostració més que hi ha un veritable estat policial" i ha lamentat, en declaracions a Catalunya Ràdio, que "estem en un estat excepcional fora de qualsevol garantia democràtica" i "lluny de les llibertats fonamentals".El president de l'ANC, Jordi Sánchez, està fent una crida a la gent per a què es desplaci a la seu del departament d'Economia, a través del seu Twitter. S'ha afegit a la crida Òmnium Cultural i la CUP. A hores d'ara, ja hi ha centenars de persones concentrades, entre els quals el diputat Joan Tardà.Les entrades es produeixen l'endemà que el cos armat rebés més de 45.000 notificacions per a les meses electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Els comisos es van realitzar al llarg del dia a la seu de la firma a Terrassa, principalment, però també van fer inspeccions a Manresa, l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona.Segons el Ministeri de l'Interior, afirma que el nombre de certificats de notificació requisats "podria suposar el 80% de les comunicacions necessàries per cobrir les meses electorals". Els certificats de notificació estaven tancats, disposats per ciutats i poblacions.

